Kỳ lạ Công ty Trường Kỳ từng ‘dính chàm’ nhưng vẫn liên tiếp trúng nhiều gói thầu

Trong tỉnh

Từng bị UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) lập biên bản do quá trình thi công sai quy định nhưng gần đây Công ty Trường Kỳ vẫn tiếp tục trúng nhiều gói thầu do UBND xã Nghi Thịnh làm chủ đầu tư.