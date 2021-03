Kỳ án "bộ hài cốt trong chiếc chăn hoa" ám ảnh nhiều thế hệ người Nghệ An: Lễ động thổ trong đêm đông lạnh lẽo phát lộ bí mật chôn vùi suốt 14 năm (Kỳ 1)

Có lẽ mỗi người trong chúng ta đều cất giấu 1 bí mật dù lớn hay nhỏ cho riêng bản thân mình mà dù là những người thân thiết nhất cũng khó lòng chia sẻ.

Lễ động thổ giữa màn đêm lạnh lẽo

17 năm trước, người dân xã Nghi Phú - TP Vinh - tỉnh Nghệ An xôn xao từ làng trên đến xóm dưới, ai nghe hoặc tận mắt chứng kiến sự việc đều thấy lạnh toát cả sống lưng.

Đó là vào 1 đêm trăng sáng khoảng cuối tháng 12 năm 2004, nhóm công nhân thuộc Công ty Xây dựng đường bộ 479 thuộc Tổng 4, Bộ Giao thông - Vận tải nhận thi công 1 công trình trên địa bàn. Công trình họ nhận xây dựng thuộc nền đất thuộc Xí nghiệp 572 thuộc Công ty Đường bộ số 8, hiện nay đã giải thể.

Phong tục từ bao đời nay mà các cụ đã để lại là phải tiến hành làm lễ động thổ trước khi thi công công trình xây dựng với mục đích trước là để xin phép thổ công, thổ địa, thần đất nơi đó, sau mong cầu việc xây dựng được diễn ra thuận lợi và an toàn.

Cũng như bao đơn vị xây dựng khác, nhóm công nhân này đã thể theo đúng nghi thức của dân gian, tiến hành làm lễ động thổ trước khi bắt đầu thi công công trình này.

Ngoài ra, việc xây dựng cả 1 công trình lớn, các công nhân cũng rất chú trọng giờ đẹp, sau khi thắp hương, họ ngồi lại bàn bạc với nhau sao cho việc thi công được đúng vị trí, kịp thi công theo quy định.

Vốn dĩ, vị trí động thổ đã được lựa chọn từ trước đó, nhưng để đảm bảo, nhóm kỹ sư vẫn tiến hành đo đạc lại. Từ đây, 1 vị kỹ sư trẻ quyết định thay đổi vào phút cuối.

Thay vì theo kế hoạch ban đầu, nhóm kỹ sư đồng thuận theo vị kỹ sư trẻ kia, chọn vị trí dưới cụm lau lớn nhất bãi đất này đặt cuốc động thổ, cũng chính là nơi họ vừa hóa vàng.

Với hình thức tượng trưng, nhóm kỹ sư bổ những nhát cuốc đầu tiên xuống đất để hoàn thành nghi thức động thổ. Đúng lúc này, toàn bộ hệ thống đèn cao áp phục vụ công trình gặp trục trặc, cả khu đất rộng lớn bất ngờ chìm vào bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại giữa cái lạnh đêm đông là bóng trăng bạc leo lét, lạnh lẽo.

Các công nhân, kỹ sư nhanh chóng xử lý trực trặc này, họ lại tiếp tục công việc đang dang dở trước đó. Thế nhưng, những nhát cuốc tiếp theo họ lờ mờ phát hiện những vật thể lạ kỳ dưới lớp đất đá.

Đào sâu hơn, họ kinh hãi khi dần nhận ra vật thể này là gì...

Chiếc chăn hoa

Trăng lên cao, chiếc máy xúc phục vụ thi công tiến vào công trường, tại vị trí phát hiện những vật thể lạ kia bắt đầu công việc.

Tầng đất đầu tiên được máy xúc bốc lên, lẫn trong lớp đất đá không biết vì lý do nào lại có 1 chiếc chăn hoa cũ, có vẻ đã mủn nhưng hình thù vẫn còn khá nguyên vẹn. Nhóm công nhân tiến lại gần kiểm tra, họ lật mở chiếc chăn hoa thì cả nhóm rụng rời chân tay khi phát hiện thứ được bọc trong đó.

Một bộ xương người!

Các công nhân ngay lập tức ra hiệu dừng thi công và báo cho Công an tỉnh Nghệ An. Một tổ công tác gồm các cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã được điều đến hiện trường.

Mảnh đất phát sinh sự việc trước đây thuộc Xí nghiệp xây dựng 572 đóng trên địa bàn xã Nghi Phú - TP Vinh - tỉnh Nghệ An, điều đáng nói, trước đây, toàn bộ khu đất này đều có hàng rào bao quanh, bên trong là khu lán trại của các công nhân sinh sống và làm việc.

Từ năm 1992 đến 1993, xí nghiệp này giải thể, toàn bộ khu đất được bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý. Mãi cho đến năm 2004, khu đất này mới được bàn giao để thi công công trình thoát nước cho thành phố.

Chính vì lẽ đó, khu đất này không thể xuất hiện mộ phần của người dân. Hơn nữa, nếu có ai đó được an táng tại đây thì vì sao không đặt thi hài vào quan tài hay quách tiểu mà lại bọc sơ sài trong 1 chiếc chăn hoa và chôn hời hợt giữa bãi đất trống vốn chưa từng là khu đất thuộc nghĩa trang nào?

Trung tá Phan Văn Nhung thuộc Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công An tỉnh Nghệ An kể lại hiện trường phát hiện ra bộ xương người được bọc trong tấm chăn hoa là 1 bãi đất để không lâu ngày, cỏ dại học um tùm, các cán bộ điều tra chỉ có thể thu nhặt các mẫu xương và đặt lên 1 tấm bạt để tiến hành khám nghiệm sơ bộ.

Đáng chú ý, trên hộp xương sọ có dấu hiệu của sự nứt vỡ giữa khớp nối của 2 bên hộp sọ.

Câu hỏi đặt ra là điểm nứt vỡ này xuất hiện khi nào? Là do bị chôn vùi dưới đất lâu ngày khiến nó nứt vỡ hay... do 1 lực tác động mạnh nào đó tạo nên khi xương còn sống?

Chiếc áo không phân hủy và người đàn ông xuất hiện tại hiện trường

Ngoài chiếc chăn hoa, tại hiện trường còn phát hiện 1 chiếc áo nữ. So sánh với độ phân hủy của xương và các vật dụng xung quanh, đây là 2 vật gần như còn nguyên vẹn, các hoa văn và màu sắc hiện lên khá rõ nét sau khi được làm sạch sơ bộ.

Chuyện phát hiện được bộ xương bọc trong chiếc chăn hoa quả thật là 1 tin khiến người dân Nghi Phú không khỏi bàng hoàng, nhiều người tò mò kéo nhau đến tận hiện trường để tận mắt chứng kiến sự việc.

Lẫn trong số đông những người dân kéo đến xem, có một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi. Toàn bộ quá trình cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường phát hiện bộ xương bọc trong chiếc chăn hoa, anh ta đều tỉ mỉ cẩn thận theo dõi.

Khi chiếc áo được làm sạch sẽ lớp đất bám vào, màu sắc hiện lên dần rõ ràng, những hoa văn nhỏ cũng lờ mờ hiện ra. Người đàn ông này cố gắng tiến lại gần hiện trường hơn, quan sát kỹ hơn chiếc áo gần như không hề bị phân hủy này, anh ta bỗng giật mình hoảng hốt...

