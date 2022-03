Kỳ án 4 mạng người bản Phồng: 3 quả chanh tố cáo tội ác tày trời của kẻ sát nhân

Chương trình "Hồ sơ vụ án" của ANTV đã thực hiện phóng sự tái hiện lại 17 ngày phá án không thể nào quên, đấu tranh quên mệt mỏi trong những điều kiện công tác hết sức khó khăn của ban chuyên án tại bản Phồng để tìm ra kẻ thủ ác lấy đi 4 mạng người.

Hiện trường ở nơi cực kì hẻo lánh

Bản Phồng thuộc xã Tam Hợp là vùng đất sinh sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số được bao phủ bởi rừng núi vô cùng xa xôi, cách trở.

Giữa trưa hè tháng 7/2015, hai cha con ông Vi Văn Hoài (cùng trú xã Tam Hợp) vào khe Cát Tả đánh bắt cá thì phát hiện thi thể bà Viêng Thị Dương nằm gục chết bên bờ khe, chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) và bé Lê Văn Chung (8 tháng tuổi) bị chém chết và anh Lô Văn Thọ (27 tuổi, con trai của bà Dương), bị chém ở cổ, nằm chết trước lán nương của gia đình.

Thi thể anh Thọ gần lán nương của gia đình. Ảnh: PLVN

Sau khi nhận được tin báo, Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) đã cử một tổ trinh sát vào phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45 - Công an Nghệ An) điều tra vụ án. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an đã trực tiếp vào hiện trường để điều tra truy bắt đối tượng. Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cũng có mặt tại hiện trường cùng phối hợp để phá án.

Địa bàn xảy ra vụ thảm sát là địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Tương Dương, giáp ranh biên giới với nước Lào, ít người qua lại, xa vùng dân cư sinh sống. Để vào hiện trường điều tra, tổ công tác phải đi bộ băng rừng, lội suối nhiều giờ liền.

Sau nhiều giờ trèo đèo lội suối, những gì hiện ra trước mặt ban chuyên án thật kinh hoàng. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nhớ lại những ấn tượng về hiện trường khi đó: 4 xác người mình đầy vết chém nằm rải rác từ lán trại ra bờ suối, một chiếc thớt dính máu nhưng không có dao, đặc biệt dưới chân lán trại có nhiều vỏ chanh mới ăn rất đáng nghi.

Ban chuyên án trèo đèo lội suối vào hiện trường. Ảnh: PLVN

Ban chuyên án quyết định cử người lại nằm địa bàn để thu thập chứng cứ và làm tốt công tác tư tưởng, an dân. Bởi, vụ việc 4 người trong gia đình anh Thọ bị sát hại đã khiến nhiều hộ dân rẻo cao hoang mang, lo sợ.

Lần ra dấu vết kẻ sát nhân

Khi ở lại địa bàn điều tra, ban chuyên án thu được thông tin quan trọng. Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ án, có 2 chị em gái ruột có khi qua gần khu vực lán trại của nhà anh Thọ và gặp một người dân trong bản đứng ở đó hái chanh. Song họ không dám tiết lộ đó là ai vì rất sợ trả thù.

CQĐT quyết định tiến hành rà soát tất cả người dân trong bản thì gặp đối tượng Vi Văn Hai với nhiều vết thương khả nghi ở chân nhưng hắn lại giải thích rất trôi chảy về những vết thương này. Trong quá trình các trinh sát cắm bản, Hai thể hiện mình là người không liên quan gì đến vụ án.

Tuy nhiên, một chi tiết đáng giá được ban chuyên án phát hiện, vào ngày xảy ra vụ án, tại nhà một người dân trong bản có tổ chức tiệc mừng công những người thợ kéo giúp gỗ về. Sau khi uống rượu xong, Vi Văn Hai có mang về một bọc chanh để ăn giải rượu.

Các mắt xích của vụ án bắt đầu kết nối mơ hồ với nhau. Lán trại của gia đình Vi Văn Hai thì không có cây chanh nào cả. Bản có cây chanh duy nhất ở gần lán nhà anh Thọ nạn nhân vụ án mạng mà thôi. Vi Văn Hai bị các trinh sát đặt vào diện nghi vấn số 1 cũng từ chi tiết bọc chanh hắn cầm về.

Cây chanh trong vườn nhà nạn nhân. Ảnh: Dân Trí

Khi một nút thắt tạm được hé mở, các chi tiết khác cũng dần lộ ra. Khi các trinh sát cắm bản sinh sống và làm việc tại đây, Vi Văn Hai rất hay rình mò các trinh sát xem họ đi đâu, gặp ai, làm gì. Thậm chí, Vi Văn Hai còn tới gặp những người dân đã làm việc với công an xem họ đã nói những gì với cán bộ.

Đặc biệt, sau 1 thời gian thuyết phục, chị em gái nhân chứng ban đầu không dám khai đã nhìn thấy ai đứng hái chanh gần lán nhà nạn nhân đã quyết định nói ra sự thật: người họ nhìn thấy chính là Vi Văn Hai. Đối tượng Hai bị bắt ngay sau đó.

Kẻ sát nhân sa lưới

Khi bị bắt, Hai đã khai nhận toàn bộ hành vi thảm sát 4 mạng người của mình. Theo đó, sáng 2/7/20152015, Vi Văn Hai cùng một số người được một hộ dân trong bản mời uống rượu để cảm ơn đã kéo gỗ giúp. Tại đây, sau khi uống rượu, Hai tham gia đánh bài quỳ rồi cầm dao đi hái chanh để ăn.

Khi Hai đang hái chanh trong vườn của một người dân thì anh Lo Văn Thọ thấy và tỏ ý không đồng tình việc Hai tự ý hái chanh mà chưa xin phép chủ nhà. Hai bên có lời qua tiếng lại.

Một lát sau, Hai hỏi xin anh Thọ muối để chấm chanh ăn rồi xin túi bóng để mang chanh về thì chị Yến - vợ anh Thọ thấy và xin một quả để ăn. Anh Thọ tỏ ý không bằng lòng rồi đi ra ngoài lán đứng, bắt đầu có những lời lẽ bóng gió nghi ngờ mối quan hệ giữa Hai và vợ mình.

Sau đó, anh Thọ đấm Vi Văn Hai trước. Hai tránh được và bỏ chạy ra hướng cửa. Anh Thọ đuổi theo. Thấy con dao của anh Thọ để dưới sàn lán, Hai cầm lấy rồi quay lại chém nhiều nhát vào lưng, cổ nạn nhân khiến anh này tử vong.

Thấy chị Yến dịu con bỏ chạy, Hai cầm dao đuổi theo. Trên đường đuổi theo chị Yến, Hai chạy qua chỗ bà Dương và sát hại bà này trước khi ra tay với chị Yến và cháu Chung.

Chân dung đối tượng Hai. Ảnh: CA Nghệ An

Sau khi gây án, Hai nhặt thanh củi đang cháy để đốt lán anh Thọ rồi vứt con dao gây án cách hiện trường khoảng hơn 60m rồi cầm bọc chanh về bữa rượu mừng công.

Như vậy, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an và sự mưu trí dũng cảm của các điều tra viên, nghi phạm các vụ thảm án đã bị bắt sau 17 ngày. Đây thực sự là những chiến công xuất sắc của lực lượng công an.

