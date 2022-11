Kinh hoàng cảnh xe tải lật nghiêng, suýt đè trúng xe máy

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại Thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Trong clip, một nam thanh niên điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ tạt đầu chiếc xe tải di chuyển cùng chiều để sang đường.

Gặp tình huống bất ngờ, tài xế xe tải lập tức đánh lái sang trái để tránh xảy ra va chạm. Tuy nhiên, chiếc xe sau đó lại bị lật nghiêng khiến số đất đá ở thùng sau xe đổ xuống đường, suýt đè trúng người đi xe máy.

Được biết, người điều khiển xe máy không bị thương nặng. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại sự việc đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Nhiều ý kiến cho rằng, lỗi thuộc về nam thanh niên đi xe máy vì chuyển làn đột ngột mà không quan sát phía sau.

