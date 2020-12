Kinh hãi phát hiện pháo lậu “ngồi” chung với hành khách trên xe

Ảnh: Công an Nam Đàn



Khoảng 8 giờ sáng nay (11/12), tại Km 34+400, Quốc lộ 46 thuộc địa phận xóm Nam Bắc Sơn - thị trấn Nam Đàn, trong lúc đang làm nhiệm vụ thanh tra kiểm sát an toàn giao thông (TTKSATGT), Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Nam Đàn đã kiểm tra xe ô tô khách mang BKS 51B - 253.89 do lái xe Đặng Xuân Hiền (SN 1974) điều khiển đang dừng xe trả khách không đúng nơi quy định

Qua kiểm tra, phát hiện tại khoang chở khách có 01 thùng carton và 02 túi ni lông màu đen bên trong chứa 12 pháo cối 36 và 01 cối pháo 09; tại hàng ghế C4, phát hiện 1 thùng carton bên trong có 10 cối pháo 36; tại ví trí cốp xe tiếp tục phát hiện 01 thùng carton chứa 10 cối pháo.

Kiểm tra CA còn phát hiện thêm 5 bao tải lớn chứa 1.400 đôi giày, dép không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đội CSGT đã lập biên bản và bàn giao tang vật, phương tiện cho cơ quan chức năng xử lý.

