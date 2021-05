Kim Lý viết tâm thư 'nịnh' vợ 'tận mây xanh', khẳng định không tìm được người bà nào tốt hơn mẹ Hà Hồ

Mừng Ngày của Mẹ, Kim Lý đăng tải một tâm thư dài nhắn nhủ lời tri ân đến những người phụ nữ tuyệt vời của cuộc đời mình. Anh viết: "Happy Mother’s Day to all the amazing mothers out there. I especially wanna say thank you to the incredible women who helped raise me". (Tạm dịch: Chúc mừng Ngày của Mẹ đến tất cả những bà mẹ tuyệt vời trên đời này. Tôi đặc biệt muốn gửi lời cám ơn đến những người phụ nữ phi thường đã giúp mình hoàn thiện bản thân).

Kim Lý dành tình yêu và sự trân trọng cho mẹ ruột, anh cám ơn bà đã luôn hướng anh đến những giá trị đạo đức trong cuộc sống để ngày hôm nay anh tiếp tục dạy dỗ các con của mình. Mẹ ruột Hà Hồ cũng được nam diễn viên vô cùng yêu quý, anh cám ơn bà vì đã luôn chăm sóc gia đình nhỏ, yêu thương Leon và Lisa bằng cả trái tim. Kim Lý khẳng định khó có thể tìm được một người bà nào tốt hơn mẹ của Hà Hồ.

Mẹ Kim Lý đã từng sang Việt Nam để thăm gia đình Hà Hồ.

Kim Lý cảm thấy may mắn khi có được những bà mẹ tuyệt vời.

Đương nhiên sẽ không thể thiếu người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống hiện tại của Kim Lý - Hà Hồ. Anh ngọt ngào nhắn nhủ: "To my wife and best friend Ho Ngoc Ha, you are the most amazing woman on this planet. “The one and only”. You always put family first and that I sincerely admire. I’m so grateful that we met in 2017, it hasn’t always been easy but our love keeps growing stronger and stronger. You continue to work hard and strive towards new goals, setting a great example for Leon, Lisa and Henry to follow. We all love you with all our hearts".

(Tạm dịch: Gửi đến người vợ và cũng là người bạn thân thiết nhất của anh, em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên hành tinh này. Số một và duy nhất. Anh ngưỡng mộ việc em lúc nào cũng dành sự ưu tiên tuyệt đối cho gia đình. Anh cảm thấy biết ơn cuộc đời vì đã gặp được em vào năm 2017, tuy có rất nhiều khó khăn nhưng tình yêu của chúng ta vẫn lớn lên từng ngày. Em luôn cố gắng làm việc và chinh phục những mục tiêu mới, trở thành tấm gương tuyệt vời cho Leon, Lisa và Henry. Anh và các con yêu em bằng cả trái tim).

Kim Lý dành nhiều lời khen "có cánh" cho người vợ tuyệt vời của mình.

Tác giả: Bảo Bảo

Nguồn tin: saostar.vn