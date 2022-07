Kiến nghị thu hồi dự án khu đô thị “treo” gần 12 năm

Dự án gần 12 năm vẫn là bãi đất trống

Thực hiện quy hoạch phát triển TP Vinh, tại Quyết định số 5343/QĐ-UBND-ĐT ngày 5/11/2010, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu đô thị Dầu khí tại phường Vinh Tân, TP Vinh, do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích lên đến 147.660m².

Cũng theo quyết định này nêu rõ, Khu đô thị Dầu khí sẽ được đầu tư xây dựng gồm 5 phân khu chức năng chính, gồm: Khu ở (nhà liền kề, biệt thự, tái định cư, nhà ở dành cho người thu nhập thấp); Tổ hợp khu dịch vụ thương mại, chung cư cao tầng; Khu công cộng (trường mầm non, văn hóa); Giao thông và bãi đỗ xe công cộng.

Sau gần 12 năm, dự án vẫn chỉ là vùng đất nông nghiệp bị hoang hoá.

Về quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan, được mô tả khá chi tiết tại từng phân khu chức năng. Như khu ở cho người thu nhập thấp có diện tích gần 9.000m², gồm 2 chung cư 5 tầng, mật độ xây dựng chỉ 45%; khu biệt thự có diện tích hơn 33.000m², mật độ xây dựng 55% với 130 lô; khu nhà ở liền kề có diện tích hơn 29.000m², mật độ xây dựng tối đa 75%; tổ hợp Khu dịch vụ thương mại và chung cư cao tầng nằm ở khu trung tâm với diện tích hơn 12.000m², gồm 2 khu chung cư cao từ 9 - 11 tầng kết hợp khối để làm dịch vụ thương mại, mật độ xây dựng từ 45 - 50%; khu công cộng có diện tích hơn 3.600m² nằm tại vị trí trung tâm của các khu nhà ở liền kề, biệt thự, được bố trí một trường mầm non quốc tế; khu cây xanh, thể dục thể thao kết hợp hội quán có tổng diện tích rộng hơn 8.000m²…

Về trách nhiệm của chủ đầu tư, cũng được quy định rất rõ tại Quyết định số 5343/QĐ-UBND-ĐT. Đó là: “Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công trong vòng 12 tháng và đầu tư xây dựng xong đưa vào sử dụng trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực. Trong trường hợp không đảm bảo tiến độ trên thì quy hoạch phê duyệt tại quyết định này bị hủy bỏ và Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An không được bồi hoàn chi phí đã bỏ ra liên quan đến dự án”.

Tuy nhiên đến đầu tháng 7/2022, sau gần 12 năm được phê duyệt, được biết dự án vẫn chỉ đang là bản vẽ nằm trên giấy. Theo chân cán bộ địa chính phường mục sở thị Đại dự án Khu đô thị Dầu khí vào những ngày đầu tháng 7 này, phóng viên phải men theo con đường mòn nhỏ hẹp chạy dọc sông Vinh, hai bên cỏ cây mọc tốt quá đầu người. Xa xa là những vạt cây bạch đàn xen lẫn luống ớt được người dân địa phương tranh thủ gieo trồng trong thời gian chờ dự án được triển khai.

Căn cứ quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư đã được UBND tỉnh nêu cụ thể tại Quyết định số 5343/QĐ-UBND-ĐT, với thực trạng chủ đầu tư không thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức các hoạt động đầu tư xây dựng thì đến cuối năm 2013 quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu đô thị Dầu khí tại phường Vinh Tân sẽ bị hủy bỏ. Tại sao quy định này không được thực hiện?

Trả lời câu hỏi này, các cán bộ của phường Vinh Tân nói rằng việc hủy bỏ quyết định, hoặc thực hiện thu hồi dự án treo không thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp phường, xã. Nhưng họ xác nhận, dự án đã quá lâu không thực hiện, trong khi chủ đầu tư không thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng nên tại nhiều kỳ họp HĐND phường, nhiều cử tri có ý kiến gay gắt. Vì vậy, UBND phường Vinh Tân từng có văn bản báo cáo UBND TP Vinh.

Văn bản mới nhất số 319/BC-UBND ngày 20/7/2020 UBND phường Vinh Tân báo cáo lên UBND TP Vinh liên quan đến dự án Khu đô thị Dầu khí có thêm các thông tin: Ngày 14/3/2011, dự án được Sở TN&MT phê duyệt trích lục số 30/2011/BĐ.ĐC; Ngày 16/11/2011, tại Văn bản số 2152/TTg-KTN, Chính phủ đồng ý cho phép chuyển đổi đất nông nghiệp để thực hiện dự án.

Ông Hoàng Thanh Trì, Bí thư Chi bộ khối Yên Giang, phường Vinh Tân cho biết: Toàn khối có khoảng 30 hộ có đất ở cánh đồng Biền Đáy thuộc diện được thông báo thu hồi từ 2010 để thực hiện dự án. Sau khi nghe thông báo, khối cũng tổ chức họp dân thông báo giá cả đền bù đất nông nghiệp để thực hiện dự án. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, đã gần 12 năm trôi qua, dự án vẫn chưa được triển khai. Việc đền bù, giải phóng mặt bằng cũng chỉ mới dừng ở trên giấy. Nhưng cũng chính vì dính vào quy hoạch dự án nên gần 12 năm qua, số hộ dân trong khối có đất nông nghiệp đã không còn sản xuất nữa.

Về phương án đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án thì ngày 19/9/2011, chủ đầu tư của dự án Khu đô thị Dầu khí đã từng lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; tính toán bồi thường cho dân với đơn giá hỗ trợ 180.000 đồng/m2; đồng thời đối với các hộ gia đình bị thu hồi đất trên 70% diện tích nông nghiệp đang sử dụng được hỗ trợ ổn định đời sống với mức 3.960.000 đồng/khẩu. Tuy nhiên, mọi việc từ đền bù, hỗ trợ thì người dân cũng mới chỉ được nghe nói, đã gần 12 năm trôi qua, đồng ruộng thì bị bỏ hoang hoá, dân không còn sản xuất nông nghiệp được nữa, mà dự án thì cũng không thấy động tĩnh gì.

Kiến nghị thu hồi dự án

Theo quyết định số 5343/QĐ-UBND-ĐT được UBND tỉnh phê duyệt ngày 5/11/2010, cùng với thực trạng không có các hoạt động đầu tư trên toàn bộ diện tích đã được quy hoạch, cho thấy dự án Khu đô thị Dầu khí trong tình trạng “treo” đã gần 12 năm. Cũng theo quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư đã được UBND tỉnh nêu cụ thể tại Quyết định này,với thực trạng chủ đầu tư không thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức các hoạt động đầu tư xây dựng thì đến cuối năm 2013 quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu đô thị Dầu khí tại phường Vinh Tân sẽ bị hủy bỏ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại quy định này vẫn không được thực hiện?

Riêng UBND tỉnh Nghệ An, sau nhiều lần gia hạn cho dự án, ngày 20/4/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 2790/UBND-CN về việc xử lý các dự án chậm tiến độ thuộc lĩnh vực nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, đối với Dự án Khu đô thị Dầu khí tại phường Vinh Tân, TP Vinh do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư cũng đã có ý kiến: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Vinh và các cơ quan liên quan rà soát về điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư, chuyển mục đích sử dụng đất và các điều kiện khác có liên quan để xem xét việc tiếp tục thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp không đủ điều kiện, tham mưu UBND tỉnh hủy bỏ quy hoạch dự án và xử lý các nội dung liên quan đúng quy định hiện hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An sau đó cũng đã có Công văn số 3609/STNMT-QLĐĐ ngày 22/6/2022 với nội dung: Sau khi xem xét hồ sơ, căn cứ quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân, TP Vinh do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 1/500; đến nay đã hơn 10 năm, nhưng chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý để triển khai dự án là quá chậm theo yêu cầu của tỉnh; chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 TP Vinh. Vì vậy, căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 99, Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì dự án nêu trên “Không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án”.

Từ thực trạng dự án Khu đô thị Dầu khí “treo” gần 12 năm qua không được triển khai gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, cùng với ý kiến của cơ quan chức năng tham mưu “Không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án”, mong rằng lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An sớm có quyết định chính thức đối với dự án này.

