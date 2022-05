Kiểm tra quán bar ở TP.HCM, quá nửa khách dương tính ma túy

Quán bar Paradise (số 89 đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) vào thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra - Ảnh: A.X.

Ngày 27-5, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) củng cố hồ sơ để xử lý 63 nam nữ thanh niên bị phát hiện dương tính với ma túy tại quán bar Paradise, ở địa chỉ số 89 đường Tân Sơn Nhì.

Trước đó, khoảng 1h sáng cùng ngày, trinh sát Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM và Công an quận Tân Phú ập vào kiểm tra quán bar Paradise.

Thời điểm kiểm tra, quán bar trên đang mở nhạc cực mạnh và có hàng trăm khách. Nhiều người tháo chạy ra ngoài nhưng đều bị chặn lại, một số tìm cách phi tang những viên nén nghi là ma túy xuống bàn, ghế, sàn...

108 người có dấu hiệu nghi vấn, không giấy tờ được công an đưa về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 63 người dương tính với chất ma túy.

Sau khi lập biên bản ghi nhận các lỗi vi phạm, lực lượng công an đã bàn giao cho Công an quận Tân Phú tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý.

Mới 3 tuần trước, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra quán bar này và phát hiện nhiều khách dương tính với ma túy.

Tác giả: Ngọc Khải

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ