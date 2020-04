Kia Sorento cũ đời 2015: Xe SUV với giá 600 triệu đồng có gì hấp dẫn?

Ưu và nhược điểm Sorento đời 2015

Kia Sorento 2WD DATH 2015 được nhiều người đánh giá phần ngoại thất có nhiều thay đổi với thiết kế đèn pha HID dạng thấu kính, đèn xe tự động bật tắt, tự động thay đổi góc chiếu cao - thấp, lưới tản nhiệt mũi hổ cùng mô hình kim cương 3 chiều. Dù vậy, người tiêu dùng cảm thấy khá đáng tiếc khi xe Sorento 2015 lại không được trang bị gạt mưa tự động và tính năng sấy kính.

Xe có cản trước mềm mại, đèn sương mù to và rộng hơn so với phiên bản cũ. Kích thước tổng thể Sorento 2015 là dài 4.780mm x rộng 1.890mm x cao 1.685mm, chiều dài cơ sở 2.780mm, tăng 80mm so với phiên bản cũ, khoảng sáng gầm xe cao 185mm.

Về nội thất, Kia Sorento 2015 được trang bị các tiện nghi tương đối đầy đủ với vô lăng và ghế bọc da, tích hợp nút bấm điều khiển trên vô lăng, màn hình trung tâm LCD 7 inch kết nối AUX, USB, iPod, đồng thời tích hợp camera lùi, đầu DVD, hệ thống âm thanh 6 loa. Ngoài ra, cũng giống như các phiên bản trước Sorento 2015 được trang bị cửa sổ trời Panorama chỉnh điện, điều hòa tự động 2 vùng độc lập và có hốc gió phía sau. Tuy nhiên, với phiên bản xe thể thao đa dụng SUV mà chỉ có 6 loa, Kia Sorento 2015 khiến người tiêu dùng cảm thấy chưa hài lòng về chất lượng âm thanh trong xe.

Kia Sorento 2WD DATH 2015 trang bị động cơ Diesel CRDi 2.2L, loại 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van HLA với dung tích xi lanh 2.199cc cho công suất cực đại 195Hp, mô men xoắn cực đại 422Nm cùng hệ thống hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước.

Về các tính năng an toàn, Kia Sorento 2015 được trang bị hệ thống 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EDB, hỗ trợ phanh gấp BA, cân bằng điện tử ESP, cảm biến lùi và camera lùi. Dù là bản cao nhất nhưng Sorento 2015 vẫn thiếu đi các tính năng an toàn cao cấp cần có như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất, phanh tay điện tử và kiểm soát lực kéo TCS.

Xe Kia Sorento cũ đời 2015 có đáng giá 600 triệu đồng?

Sorento 2WD đời 2015 được nhiều người tiêu dùng đánh giá là mẫu xe thể thao đa dụng có giá bán hợp lý. Tuy nhiên, việc mua 1 chiếc xe cũ đã lăn bánh được 5 năm thì người mua cần cân nhắc kĩ lưỡng. Nhất là việc kiểm tra động cơ, khung gầm để tránh việc mua phải những chiếc xe có nhiều lỗi, hỏng hóc, mua về phải bỏ ra một số tiền lớn để sửa chữa.

Anh Đào Minh Trí (32 tuổi, chủ cửa hàng kinh doanh xe cũ ở huyện Bình Chánh, TPHCM) cho biết, Kia Sorento đời 2015 phiên bản máy dầu có động cơ khá bền bỉ, lực kéo mạnh, gầm khá cao phù hợp với việc di chuyển ở các cung đường địa hình. Tuy vậy, các chi tiết cách âm chưa thật sự làm hài lòng khách hàng khi đi qua các cung đường đá sỏi, tiếng ồn vọng vào khoang xe tương đối lớn.

Theo anh Trí, bán kính quay vòng xe là 5,45m thì khả năng xoay trở trong đô thị đông đúc tương đối khó khăn, vì vậy, người tiêu dùng cần xác định rõ nhu cầu sử dụng của mình. Nếu thường xuyên di chuyển ở các quãng đường dài, không đòi hỏi bức tốc cao thì việc sở hữu Kia Sorento 22WD DHAT đời 2015 với nội thất rộng rãi và tiết kiệm chi phí vận hành là một lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá 600 triệu đồng.