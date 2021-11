Khu biệt thự "khủng", giá trăm tỷ mỗi căn của nữ chủ tịch Vimedimex vừa bị bắt

Công an TP.Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vimedimex cùng 7 người khác do liên quan đến nhiều sai phạm trong hoạt động bán đấu giá tài sản. Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước khoảng 200 tỉ đồng.

Bà Loan được biết đến với nhiều cương vị lãnh đạo tại các doanh nghiệp trong ngành tài chính, bất động sản, chứng khoán. Tuy nhiên, thành công lớn nhất của chủ tịch Vimedimex vừa bị bắt gắn với dược phẩm, đây là đòn bẩy để từ đó phát triển Tập đoàn dược phẩm Vimedimex (Vimedimex Group) với hệ sinh thái bao gồm tài chính, y dược và bất động sản.

Ở lĩnh vực bất động sản, Vimedimex Group nơi bà Loan giữ vai trò chủ tịch HĐQT cũng đang sở hữu thương hiệu bất động sản Vimefulland với hàng loạt dự án như Iris Garden, Eden Rose, The Emerald, The Lotus Center, Iris Garden, Athena Fulland... chủ yếu thuộc khu vực TP Hà Nội.

Những dự án này đều có quy mô khoảng 1.000 căn hộ, hầu hết nằm trong các quận nội thành, tập trung ở khu vực Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Hoàng Mai. Nhiều dự án kể trên là do các thành viên của Vimedimex M&A hoặc liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư.

Trong đó, dự án đầu tay Belleville Hà Nội được trình làng vào cuối năm 2016, với hạng mục nhà phố thương mại hạng sang cung cấp nhiều tiện ích khép kín phục vụ riêng cho gia chủ. Dự án được tích hợp nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu đa dạng từ giải trí, nghỉ ngơi đến sinh hoạt, nhắm tới đối tượng khách hàng thượng lưu.

Các dự án về sau vẫn là phong cách biệt thự liền kề, biệt thự song lập mang phong cách kiến trúc tân cổ điển Pháp, trên diện tích 140- 207m2 cho biệt thự liền kề và 305m2 cho biệt thự song lập đối xứng nhau – đơn cử tại Lotus Center (Tây Hồ, Hà Nội).

Ở dự án này, trước mỗi căn biệt thự liền kề, biệt thự song lập, chủ đầu tư đâu tư khoảng vườn riêng trên diện tích 6000m2.

Đặc biệt, trong số các căn biệt thự - liền kề tại dự án này thì có 6 căn biệt thự lâu đài "siêu VIP", diện tích trên 400m2, giá bán giao động từ 280 triệu đồng m2 trở lên, có chi phí sở hữu lên đến cả trăm tỷ đồng.

Trong thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng, môi giới bất động sản cho biết, không ít đại gia sẵn sàng chi cả trăm tỷ để mua các biệt thự của Vimefulland.

Bên cạnh việc triển khai các dự án thì tập đoàn này cũng mở rộng mạnh quỹ đất, đáng chú ý là thương vụ mua lại một phần dự án Ciputra gồm lô đất TM01, CT05, CT06 có tổng diện tích 79.629 m2.

Công ty này thông qua CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng làm dự án tuyến đường Minh Khai-Vĩnh Tuy-Yên Duyên dài 1,65 km để đổi lấy 60 ha đất đối ứng ở ba khu vực "đất vàng" của quận Hoàng Mai theo dự án BT.

