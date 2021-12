Không xin được tiền, mua xăng dọa đốt nhà tự thiêu

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tạm giữ Trần Thanh Hải, 39 tuổi, trú tại phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa để xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20/12, Công an phường Phước Nguyên nhận được tin báo của người dân về việc Trần Thanh Hải dùng xăng đe dọa đốt nhà bố mẹ để tự thiêu.

Khi công an xuất hiện, phát hiện Hải ôm một bình xăng 5 lít rồi khóa trái cửa phòng ngủ trên tầng 2 cố thủ bên trong. Được thuyết phục, Hải không nghe mà còn đổ xăng ra nền nhà đe dọa châm lửa.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng (Ảnh: CQCA)

Sau một thời gian vận động, thuyết phục không thành, Công an đã quyết định phá cửa khống chế Hải, kịp thời ngăn chặn hành vi manh động của đối tượng, bảo vệ an an toàn sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân.

Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận, do nhiều lần yêu cầu gia đình đưa cho Hải 350 triệu đồng để Hải tiêu xài nhưng không được đáp ứng nên y đã mua xăng về nhà đe dọa. Trước khi gây ra vụ việc trên Hải đã sử dụng ma túy.

Được biêt, năm 2018, Hải từng bị Tòa án tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về các tội bắt giữ người trái pháp luật và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tác giả: Phúc Thái

Nguồn tin: Báo Công lý