Không khí lạnh hoạt động mạnh trong 10 ngày tới

Học sinh Nghệ An nghỉ học tránh rét Ngày 11/1, ông Phan Văn Thiết, Trưởng phòng GD&ÐT huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết, sáng cùng ngày, các xã vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới Việt - Lào như Na Ngoi, Nậm Càn, Mường Lống, Mường Ải, Keng Ðu, Huồi Tụ, Bắc Lý… nhiệt độ từ 1-6 độ, rét đậm, rét hại. Trước tình hình này, 41 trường học đã thông báo cho học sinh các cấp nghỉ học để tránh rét. Tương tự, tại huyện Tương Dương, 18/18 trường mầm non, 5/19 trường tiểu học ở các xã Yên Tĩnh, Yên Thắng, Lượng Minh, Lưu Kiền và Nhôn Mai cũng cho học sinh nghỉ học. Các trường còn lại vẫn cho học bình thường nhưng vào học muộn hơn. Cảnh Huệ