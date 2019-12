Khống chế đối tượng nghi "ngáo đá", đập phá đồ đạc, cầm dao đòi chém người

Đối tượng phá nát đồ đạc trong nhà người thân. Ảnh: VOV

Vào khoảng 9h ngày 28/12, tại một gia đình bên đường Phan Bội Châu, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thanh niên tên Lượm (30 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) bất ngờ cầm dao kéo rồi đóng cửa nhà cố thủ bên trong sau đó la hét, đập phá đồ đạc khiến người trong nhà (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) sợ hãi bỏ chạy thoát thân rồi hô hoán.

Nhiều người xung quanh đến can thiệp nhưng bất thành do thái độ của thanh niên này vô cùng hung hãn, manh động. Mặc cho người dân khuyên can, nam thanh niên có biểu hiện nghi ngáo đã đóng cửa rồi tiếp tục la hét đập phá nhiều tài sản trong nhà.

Thậm chí, người này còn doạ nếu ai đến gần sẽ đốt nhà khiến người dân phải cầu cứu cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã được huy động, trong đó có cả xe PCCC để ứng phó với đối tượng nghi ngáo đá.

Sau 2 giờ khuyên giải bất thành, lực lượng chức năng phải leo lên gác căn nhà và phải dùng bình xịt hơi cay mới khống chế được người này.

Sau khi bị khống chế, Lượm được chuyển đến Đội điều tra tội phạm về ma túy, Công an thị xã Dĩ An thụ lý, tiếp tục xác minh, xử lý.

Chủ nhà cho biết nam thanh niên này là bà con trong họ hàng mới từ Bình Phước xuống chơi từ ngày 27/12 đến sáng hôm nay thì xảy ra sự việc trên.

Theo ghi nhận, nhiều đồ đạc, cửa kính trong nhà bị đập vỡ tanh bành, hư hỏng.

