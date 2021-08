Khởi tố vụ án người mẹ đưa con trai từ TP HCM về Hải Phòng không khai báo y tế

Ngày 27-8, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho hay, cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn nơi ở đông người", xảy ra tại phố Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực nhà cháu N.Đ.M.

Trước đó, ngày 23-8, Sở Y tế Hải Phòng thông tin về ca bệnh Covid-19 là cháu N.Đ.M. (SN 2013, trú phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân).

Theo điều tra dịch tễ, cháu N.Đ.M. vào quận Tân Bình (TP HCM) chơi từ dịp 30-4 và 1-5.

Theo cơ quan điều tra, giữa tháng 8-2021, do thấy dịch bệnh tại TP HCM diễn biến rất phức tạp nên chị N.T.T.H. (mẹ cháu M.) đã nhờ một người tên T. (chưa rõ lai lịch) đưa con trai về Hải Phòng.

Qua thỏa thuận, anh T. sẽ chịu trách nhiệm làm các thủ tục xét nghiệm Covid-19 cho cháu N.Đ.M., nếu kết quả âm tính sẽ đưa bé trai từ TP HCM ra Nghệ An. Còn chị N.T.T.H. sẽ vào Nghệ An đón con về Hải Phòng. Xong việc, chị H. trả 5 triệu đồng tiền công cho anh T..

Đến sáng 20-8, chị H. nhờ người quen là ông M.X.S. (SN 1973, trú tại quận Lê Chân) đưa đi vào Hà Tĩnh với mục đích mua thuốc cho người thân. Để di chuyển thuận lợi qua chốt kiểm dịch, tối cùng ngày, chị H. và ông S. tới Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng xét nghiệm.

Sáng 21-8, ông M.X.S. thuê ôtô tự lái nhãn hiệu Altis đón chị H. di chuyển vào huyện Diễn Châu (Nghệ An). Sau khi đón được cháu N.Đ.M., cả ba người di chuyển về Hải Phòng.

Rạng sáng 22-8, ông M.X.S. chở chị H. và con trai vào khách sạn Hoàng Tùng trên phố Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng), sau đó lái xe về nhà.

Đến chiều cùng ngày, chị H. trả phòng đi taxi đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên phố Đồng Thiện (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân). Sau đó, chị H. gọi chồng đến đón về nhà.

Sau khi về nhà, chị H. và con trai cùng tài xế M.X.S đã đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng làm xét nghiệm SARS-CoV-2. Đến ngày 23-8, kết quả xét nghiệm xác định cháu N.Đ.M dương tính SARS-CoV-2.

Công an quận Lê Chân bước đầu xác định, mặc dù biết rõ con trai đang ở "tâm dịch", nơi đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. nhưng chị H. vẫn tìm cách liên hệ người đưa con trai về Hải Phòng, không tuân thủ các quy định cách ly, không khai báo y tế tại Trạm kiểm soát Cầu Nghìn (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Thậm chí, khi xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng, chị H đã khai báo gian dối là 14 ngày gần nhất không đi ra ngoại tỉnh.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sau khi phát hiện cháu N.Đ.M. từ tâm dịch về Hải Phòng, ngày 23-8 ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND quận Lê Chân làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan trong việc để gia đình tổ chức đón cháu N.Đ.M mà không phát hiện để đưa đi cách ly tập trung ngay khi về địa phương.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu Công an TP Hải Phòng điều tra, xác minh, xem xét khởi tố vụ án nếu đủ căn cứ trong việc đưa cháu N.Đ.M. trở về và mang nguồn dịch Covid-19 về thành phố.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động