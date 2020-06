Khởi tố “siêu trộm” chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của các tiệm vàng

Ngày 13/6 báo Người Lao Động đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã hoàn thiện hồ sơ để khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Năm (SN 1987, trú tại Bắc Ninh) về tội danh Trộm cắp tài sản cùng hai đối tượng khác gồm Lại Phú Quang (SN 1987) và Tạ Thị Si (SN 1969, cùng trú tại Yên Bái) với hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Nguyễn Văn Năm tại cơ quan điều tra

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ 2014-2017, Năm đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm trên địa bàn TP.Hà Nội với tổng giá trị hơn 1,4 tỉ đồng. “Con mồi” của Năm chủ yếu là những tiệm vàng bạc lớn trong khu vực. Năm lợi dụng đêm khuya, ít người qua lại sẽ tiến hành đột nhập vào trong tiệm rồi vơ vét toàn bộ tài sản. Số vàng bạc cướp được sẽ đưa về Yên Bái cho Si và Phú tiêu thụ.

Trước đó, Năm mang 4 lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản của Công an các huyện Quế Võ, Gia Bình (Bắc Ninh) và Công an huyện Cẩm Giàng, Nam Sách (Hải Dương)... Năm khai nhận thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp vàng trên địa bàn nhiều tỉnh thành với tổng giá trị lên tới gần 10 tỉ đồng, báo Pháp Luật phản ánh.

