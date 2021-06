Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc do 4 'nữ quái' điều hành

Ngày 16/6, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thông tin, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về tội đánh bạc. Trong đó, 4 đối tượng điều hành là nữ giới U50. Các đội tượng tổ chức đánh bạc theo hình thức ghi lô đề.

Theo đó, khoảng thời gian từ giữa tháng 5/2021, qua nắm bắt tình hình hoạt động tội phạm trên địa bàn, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện một đường dây chuyên ghi số lô, số đề với nhiếu đối tượng tham gia, hoạt động hết sức tinh vi, với nhiều mắt xích trong và ngoài địa bàn huyện.

Để điều tra thu thập chứng cứ, Công an huyện Quỳnh Lưu đã cử nhiều trinh sát, kết quả xác định được 4 đối tượng cầm đầu là; Dương Thị Nhung (SN 1970, trú tại xã Quỳnh Châu), Nguyễn Thị Chính (SN 1970, trú tại khối 5, thị trấn Cầu Giát), Nguyễn Thị Chín (SN 1975, xã Quỳnh Châu) và Nguyễn Thị Thái (SN 1969, trú tạixã Quỳnh Thắng).

4 đối tượng cầm đầu đường dây. Ảnh: THANNA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 9/6 đến 15/6, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với công an các đơn vị, địa phương, phá thành công chuyên an bắt giữ 13 đối tượng về hành vi đánh bạc. Trong đó có 11 đối tượng là nữ giới, tuổi đời từ 23 đến 53; có 2 đối tượng trú tại huyện Quỳ Hợp.

Tang vật thu giữ gồm: 21 bảng đề, 17 điện thoại di động, 3 laptop và nhiều tang vật khác có liên quan. Bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng đánh bạc trong tháng 5/2021 và đầu tháng 6/2021 là hơn 10 tỷ đồng. Riêng trong ngày 8/6 là 876 triệu đồng.

Theo điều tra, các đối tượng sử dụng các ứng dụng trên điện thoại như Zalo, Facebook, Messenger để giao dịch hoặc hoạt động trực tiếp thông qua các đại lý. Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng cầm đầu hết sức cảnh giác. Chúng thuê người canh gác, khóa cửa cẩn thận, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc. Cẩn trọng hơn, chúng chỉ nhận số lô, số đề từ các đại lý gửi về, không nhận đánh lẻ.

Hiện, Công an Quỳnh Lưu phối hợp chặt chẽ của Công an xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp để truy bắt một số đối tượng liên quan.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn