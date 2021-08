Khởi tố người phụ nữ tự lột quần áo để chống đối đi cách ly

Trong tỉnh

Ngày 29/8, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chị H.T.H (SN 1973, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu), để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ, xảy ra ngày 23/8.