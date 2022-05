Khởi tố Giám đốc, Kế toán Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Phú Yên

Pháp luật

Ngày 27-5, Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định Khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 cán bộ thuộc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Phú Yên.