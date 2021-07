Khởi tố Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam

Trong tỉnh

Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".