Khởi tố cán bộ địa chính nhận tiền "lót tay" khi làm sổ đỏ cho dân

Tối 9-11, tin từ Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Ngọc (SN 1979, trú tại thôn Thành Hải, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trần Văn Ngọc nguyên là công chức địa chính, xây dựng, môi trường đô thị thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Lực lượng chức năng đọc lệnh khởi tố đối với Trần Văn Ngọc (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào đầu năm 2021, do cần làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình mình tại thửa số 84, tờ bản đồ 109, diện tích 200m2, ông Nguyễn Văn C. (ngụ tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An) nhờ Trần Văn Ngọc trực tiếp làm.

Trong quá trình làm thủ tục cho ông C, Ngọc nghiên cứu hồ sơ, thông báo cho ông Nguyễn Văn C. số tiền thuế là nghĩa vụ tài chính cần nộp để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 451 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi nhận được thông báo từ Chi cục Thuế huyện Nghi Xuân về số tiền cần nộp của hộ ông C. chỉ là 354 triệu đồng (chênh lệch số tiền 97 triệu đồng so với số tiền mà Ngọc đã nói với ông C.), Ngọc đã không thông báo việc này cho ông C. biết mà vẫn nhận 451 triệu đồng từ ông C. để đóng thuế sử dụng đất và chiếm đoạt số tiền chênh lệch còn lại.

Số tiền này Ngọc chỉ trả cho gia đình ông C. khi sự việc bị bại lộ.

Trước đó, trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông C, Ngọc cũng đã nhận số tiền bồi dưỡng 100 triệu đồng.

Với những hành vi trên của Ngọc, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng; Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân đã ban hành quyết định buộc thôi việc đối với Ngọc từ ngày 31-10.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động