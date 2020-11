Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải gây tai nạn làm 3 mẹ con chết thảm

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 mẹ con bà Chịa chết thảm - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 25-11, Công an thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Lê Đức Anh (27 tuổi, ngụ thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, Long An), tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người tại thành phố Mỹ Tho.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 14h40 ngày 30-10, Đức Anh lái xe tải trên quốc lộ 1, hướng từ ngã ba Trung Lương - TP.HCM.

Khi đến giao lộ ngã ba quốc lộ 1 và quốc lộ 50, Đức Anh chạy xe tải chuyển hướng từ quốc lộ 1 vào quốc lộ 50 thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Lê Thị Yến Nhi (23 tuổi) điều khiển, chở theo mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Chịa (49 tuổi) và con ruột là Thạch Thị Tố Sương (5 tuổi) đang chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh làm chị Nhi và con gái chết tại chỗ, bà Nguyễn Thị Chịa chết tại bệnh viện.

Đến ngày 16- 11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Mỹ Tho đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và khởi tố bị can đối với Lê Đức Anh theo khoản 3, Điều 260 Bộ luật hình sự.

Ngày 24-11, Công an thành phố Mỹ Tho đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đức Anh.

Tác giả: Hoài Thương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ