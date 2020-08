Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh

Đối tượng Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an

Chiều nay (23/8), thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú ở tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 18h30 ngày 21/8, công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983, ở phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) để lạc con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018) tại công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đấu tranh, truy vết. Đến 21h30 ngày 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời, di lý đối tượng bắt cóc cháu Gia Bảo là Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi, quê quán tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng về Công an tỉnh Bắc Ninh.

Rạng sáng 23/8, lực lượng chức năng đã đưa cháu Bảo về Bắc Ninh an toàn và trao cháu Bảo cho gia đình trong niềm vui của gia đình và người dân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ xử lý bị can theo quy định.

Tác giả: Hồng Nguyên

Nguồn tin: Báo Giao thông