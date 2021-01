Khởi tố “bà trùm” 75 tuổi cầm đầu tụ điểm ma túy tinh vi ở Thái Bình

Bà Trần Thị Đàm bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trần Thị Đàm (75 tuổi, trú tại số nhà 50B, tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 16/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Thái Bình bất ngờ tiến hành kiểm tra nhà Trần Thị Đàm ở địa chỉ trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trên người đối tượng Trần Thị Đàm 22 gói heroin, 4 gói ma túy đá.

Khám xét nơi ở, lực lượng công an còn phát hiện, thu giữ 6 gói ma túy đá, 3 gói heroin và 4.600.000 đồng tiền mặt. Tổng trọng lượng ma túy thu giữ khoảng 40 gram ma túy các loại.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định những người tham gia đường dây mua bán đều là con, cháu, người thân của bà Đàm.

Đây là một ổ nhóm buôn bán ma túy phức tạp, hoạt động tinh vi trong thời gian dài gây bức xúc dư luận.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, bà Đàm từng có nhiều tiền án tiền sự, mới mãn hạn 8 năm tù về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Con trai của bà Đàm hiện cũng đang thụ án tại trại giam với tội danh liên quan đến ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Vũ Đạt

Nguồn tin: Báo Giao thông