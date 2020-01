Khởi tố 4 thanh thiếu niên trộm hàng chục chim bồ câu về ăn và đem bán

Ngày 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng: Nguyễn Như Chung (SN 2001), Lê Văn C. (SN 2003), Nguyễn Như N. (SN 2005) cùng trú ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng và Nguyễn Thị Uyên (SN 2002 trú ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Nhóm thanh thiếu niên trộm chim bồ câu tại cơ quan công an.

Trước đó, vào ngày 30/11/2019, tại gia đình anh Nguyễn Quang Được (trú ở thôn 5, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), bị mất trộm 46 con chim bồ câu. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Được đã báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Sau một thời gian xác minh, điều tra, khoanh vùng đối tượng, Công an huyện Kim Bảng, đã xác định được 4 đối tượng nói trên là nghi can chính. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp chim bồ câu về để ăn thịt và mang ra xã Nhật Tựu bán được 2,7 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo luật định.

