Khởi tố 3 vụ án, 13 bị can trong đường dây cá độ bóng đá trên 1.000 tỷ

Vụ án liên quan đến Hoàng Xuân Cường (SN 1965), trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá phát hiện ngày 21/9. Cũng trong vụ án này có công an khởi tố 10 bị can: Hoàng Xuân Cường, Ngô Văn Tùng (SN 1986), nơi đăng ký HKTT xã Tân Hương, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng; Nguyễn Viết Thắng (SN 1986), trú tại phường Quảng Thọ, TX.Ba Đồn; Mai Quang Tuấn (SN 1990), trú tại phường Quảng Thọ, TX.Ba Đồn; Nguyễn Xuân Hùng (SN 1984), trú tại phường Ba Đồn, TX.Ba Đồn; Lâm Sơn Tịnh (SN 1992), trú tại phường Ba Đồn, TX.Ba Đồn; Phùng Thị Khánh Huyền (SN 1992), trú tại phường Quảng Thọ, TX.Ba Đồn; Trần Vũ Linh (SN 1992), trú tại phường Ba Đồn, TX.Ba Đồn; Phạm Tuấn Anh (SN 1988), trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy; Đinh Xuân Tấn (SN 1961), trú tại phường Ba Đồn, TX.Ba Đồn.

Vụ Trần Thị Hiên (SN 1978), trú tại phường Quảng Thọ, TX.Ba Đồn, đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề phát hiện ngày 21/9, gồm 2 bị can là Trần Thị Hiên và Nguyễn Thị Chức (SN 1974), trú tại phường Quảng Thọ, TX.Ba Đồn.

Vụ Trần Quốc Sáng (SN 1979), trú tại phường Quảng Thọ, TX.Ba Đồn, đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề phát hiện ngày 21/9 tại TX.Ba Đồn.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Hoàng Xuân Cường.

Trước đó, vào ngày 21/9/2020, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cùng phối hợp với các phòng liên quan, Công an TX. Ba Đồn và Công an huyện Lệ Thủy đấu tranh phá chuyên án mang bí số 039-TN, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở 6 đối tượng, gồm: Hoàng Xuân Cường, Phạm Tuấn Anh, Trần Quốc Sáng, Mai Quang Tuấn, Nguyễn Viết Thắng, Trần Thị Hiên và đấu tranh làm rõ hơn 30 đối tượng liên quan khác.

Quá trình khám xét và đấu tranh đã thu giữ 4 sổ tiết kiệm có trị giá 1,3 tỷ đồng, tiền mặt 195 triệu đồng, 1 xe ô tô, hàng chục thiết bị điện tử gồm điện thoại di động, máy tính và nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trên các trang mạng máy tính từ tháng 7/2020 đến này là trên 1.000 tỷ đồng.

Tác giả: Ngô Thị Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn