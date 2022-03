Khởi tố 24 đối tượng trong vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại Sa Pa

Pháp luật

Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố 24 bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định đối với 24 bị can để điều tra, xử lý trước pháp luật.