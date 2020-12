Khởi tố 2 thiếu niên cưỡng hiếp nữ sinh 12 tuổi lúc say rượu

Ngày 28/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Văn Dậu (15 tuổi) và Lương Văn Kỳ (15 tuổi) cùng trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ, do có quen biết nhau từ trước, tối 15/12, em H. (12 tuổi) đi chơi đám vui ở xã Tiền Phong với Lương Văn Kỳ và Hoàng Văn Dậu. Sau khi uống rượu say, cả ba về phòng riêng tại nhà của Kỳ gần đó để ngủ.

Quá trình nằm ngủ chung phòng, Kỳ và Dậu đã thay nhau khống chế hiếp dâm H. nhiều lần trong đêm. Do quá say và sức yếu nên dù phản kháng nhưng H. không thể thoát khỏi tay của Kỳ và Dậu.

Xã Tiền Phong nơi xảy ra vụ án.

Sáng 16/12, Kỳ chở em H. về nhà. Tuy nhiên, thấy biểu hiện của con bất thường nên gia đình đã gặng hỏi và sững sờ biết được sự thật. Quá đau đớn, bố mẹ của H. đã trình báo Công an huyện Quế Phong.

Tại công an, Kỳ và Dậu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Kỳ và Dậu đã nghỉ học sau khi học hết lớp 9.

Hiện, Công an huyện Quế Phong đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn