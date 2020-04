Khởi My lần đầu tiết lộ ảnh cưới

Khởi My sinh năm 1990, là giải nhất Tiếng ca học đường 2007, giải nhất Gương mặt thân quen 2013. Cô nổi tiếng trong cộng đồng khán giả tuổi teen nhờ làm MC một loạt show ăn khách dành cho giới trẻ. Khởi My cũng có một số ca khúc hit như 'Vì sao', 'Gửi cho anh', 'Người yêu cũ'... Kelvin Khánh tên thật là Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1994, từng là thành viên nhóm nhạc La Thăng. Anh nổi tiếng sau khi tách nhóm và tham gia serie truyền hình 'Lớp học vui nhộn' cùng Khởi My, Thanh Duy, Đại Nhân, Tronie... Tháng 11/2017, cả hai tổ chức đám cưới tại TP HCM trong không gian sân vườn lãng mạn.