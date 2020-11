Khởi công xây dựng trụ sở làm việc Công an xã chính quy đầu tiên ở Quỳ Hợp

Toàn cảnh lễ khởi công trụ sở àm việc công an xã Liên Hợp.

Thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã, đến nay trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đã bố trí 98 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn. Bước đầu đã nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực từ cấp ủy, chính quyền và người dân.

Trụ sở công an xã Liên Hợp xây dựng tại xóm Quèn với diện tích khoảng 1.300m2.

Tuy vậy, cơ sở vật chất và trang thiết bị còn thiếu thốn, nhất là trụ sở làm việc của Công an xã tại các địa phương của huyện Quỳ Hợp. Hiện tại, phòng làm việc của lực lượng Công an xã Liên Hợp đang ghép với Quân sự xã, trụ sở làm việc đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhằm từng bước khắc phục khó khăn đó, Công an huyện phối hợp với Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Quỳ Hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà làm việc cho Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã Liên Hợp trên khu đất xóm Quèn với diện tích khoảng 1.300m2, có vị trí thuận lợi gần đường liên xã và ở trung tâm xã, thuận tiện cho việc đi lại cũng như quá trình công tác, chiến đấu của lực lượng công an địa phương. Với thiết kế xây dựng sử dụng bản vẽ chung của Công an tỉnh nhưng nhiều hơn 1 phòng so với thiết kế với 4 phòng trong đó 3 phòng làm việc và phòng nghỉ, một nhà bếp có tổng kinh phí dự toán hơn 980 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa do các Doanh nghiệp, công ty hỗ trợ.

Các đại biểu dự lễ động thổ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện, công an huyện cũng giao nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền xã Liên Hợp phối hợp với Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Quỳ Hợp trong quá trình xây dựng trụ sở làm việc, đảm bảo đúng theo tiến độ, chất lượng công trình.

Tác giả: Phan Giang

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An