Va chạm với xe Ben khiến người đàn ông tử vong

Người đàn ông mặc áo mưa , điều khiển xe máy chạy với vận tốc cao, lượn lách lấn sang làn đường đối diện đầu đầu với xe máy đi ngược chiều lao vào bánh xe tải tử vong tại chỗ.

Tác giả: Khánh An

Nguồn tin: thoidai.com.vn