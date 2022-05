Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc nổ kinh hoàng, rung chuyển phòng trọ ở Bình Thuận (Clip: A.X.).

Ngọn lửa cuồn cuộn bùng lên sau tiếng nổ lớn tại phòng trọ (Ảnh: A.X.).

Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại căn phòng trọ thuộc khu phố Phú An (thị trấn Phú Long) khiến một người nguy kịch.

Lực lượng công an đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ (Ảnh: A.X.).

Theo Công an huyện Hàm Thuận Bắc, khoảng 14h chiều 7/5, tiếng nổ lớn phát ra tại phòng trọ của anh Nguyễn Kim Khánh (SN 1989). Sau tiếng nổ, khói bay mịt mù, kèm mùi nghi là hóa chất.

Đồ đạc trong phòng bị sức ép vụ nổ hất tung (Ảnh: A.X).

Mọi người chạy đến phát hiện anh Khánh bị thương nặng, hai con của nạn nhân ở trên gác bất tỉnh, đồ đạc trong phòng văng khắp nơi. Thời điểm vụ nổ xảy ra, vợ anh Khánh đi làm nên thoát nạn.

Hai con của anh Khánh trên gác phòng trọ cũng bị sức ép vụ nổ làm bất tỉnh (Ảnh: A.X.).

Người dân nhanh chóng đưa 3 cha con anh Khánh đi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Theo bác sĩ, 2 cháu bé không bị thương nhưng do bất ngờ từ tiếng nổ nên các cháu hoảng hốt, bất tỉnh. Anh Khánh bị thương rất nặng, mất máu nhiều, đang nguy kịch.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí