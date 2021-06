Khoả thân 'tắm tiên' ở đài phun nước trước mặt đám đông, cô gái khiến cảnh sát bối rối

Ngày 19/6, một chuyện lạ xảy ra tại đài phun nước Piazza Colonna ở trung tâm thành phố Rome, rất gần tòa nhà Quốc hội Italy.

Một cô gái trẻ tiến đến gần đài phun nước rồi đột ngột cởi sạch quần áo, xuống bể bơi lội như thể đây là hồ bơi trong nhà mình. Trước đó, có người nghe cô nàng than thở rằng mình đến đây du lịch, nhưng trời quá nóng.

Chứng kiến cảnh tượng đó, những người tụ tập quanh đài phun nước gần như không tin vào mắt mình. Một số người lập tức rút điện thoại quay clip. Tuy nhiên, việc phô bày thân thể trước mặt hàng trăm người không khiến cô gái trẻ xấu hổ. Trái lại, cô vẫn thản nhiên mỉm cười và tiếp tục đắm mình trong làn nước.

Không rõ cô gái đã làm cách nào để "qua mặt" được tất cả nhân viên bảo vệ và trèo qua hàng rào xung quanh đài phun nước. Đến khi một sĩ quan cảnh sát tiếp cận và đe doạ sẽ bắt giữ nếu cứ ngâm mình trong đó, cô gái vẫn thản nhiên bơi ngửa thêm vài phút rồi mới đi ra.

Trong lúc mặc lại quần áo và thu dọn đồ đạc cá nhân, cô còn tươi cười với các cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Hiện chưa rõ cô gái này có bị phạt vì hành động phản cảm nơi công cộng hay không.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn