Khó chồng khó, doanh nghiệp ở Nghệ An làm gì để ‘trụ hạng’?

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 15/7/2021, theo đó, mục đích của kế hoạch là kịp thời hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch góp phần ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh; đảm bảo an toàn cho người lao động. UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng và trục lợi chính sách. Bên cạnh đó, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện; thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách. Đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ban, nghành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, tính đồng bộ, hiệu quả, kịp thời trong quá trình thực hiện.