Khmer Times: Một người Việt Nam bị đánh tử vong trong cuộc ẩu đả bên ngoài casino

Người gây ra vụ án mạng cũng là một công dân Việt Nam. Tuy nhiên, người này đã bỏ trốn sau khi gây án.

Hình ảnh vụ ẩu đả trước cửa casino được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Khmer Times

Theo các nhân chứng, trước khi xảy ra vụ ẩu đả, nạn nhân đến đã tiệm cầm đồ để lấy tiền rồi tới casino đánh bạc. Sau đó, một nhóm khoảng 4-5 người đã đến casino và muốn nói chuyện với nạn nhân. Tuy nhiên, nhóm người này đã bất ngờ lao vào tấn công nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã trình báo công an địa phương đến can thiệp. Hiện cảnh sát đang xem xét kỹ các đoạn phim trong camera an ninh để cố gắng xác định danh tính thủ phạm.

Tác giả: Minh Hạnh (Theo Khmer Times)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT