Khẩn trương trục vớt tàu chở dầu chìm gần cảng cá ở Nghệ An

Tàu chở dầu chìm gần cảng cá ở Nghệ An - Video: DOÃN HÒA

Đến 11h30 sáng 19-1, các lực lượng cứu hộ cứu nạn, chính quyền địa phương và người dân vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố tàu chìm, tràn dầu xảy ra tại khu vực gần cảng cá Quỳnh Phương, khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Trước đó, khoảng 8h sáng 18-1, Đồn biên phòng Quỳnh Phương nhận được tin báo người dân về việc có một tàu chở dầu diesel chìm trên sông Hoàng Mai, đoạn gần cảng cá Quỳnh Phương.

Sau đó, Đồn biên phòng Quỳnh Phương phối hợp Đội phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn số 9 - Công an tỉnh Nghệ An sơ tán các tàu cá đang neo đậu gần tàu bị chìm đến các khu vực an toàn, đề phòng cháy nổ.

Chiếc tàu chở dầu bị chìm gần cảng cá. Lực lượng chức năng phải đưa các tàu cá gần đó đến nơi an toàn, đề phòng cháy nổ - Ảnh: DOÃN HÒA

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hoàng Văn Nhượng (55 tuổi, ngụ khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai - chủ tàu) cho biết trên tàu có khoảng 25m³ nước ngọt và khoảng 1,5m³ dầu diesel.

Trong lúc đưa tàu từ cầu cảng ra lạch, do tàu bơm nước ngọt vào khoang không đều và bẻ lái gấp để tránh các tàu cá khác nên bị nghiêng và chìm.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại hiện trường, chiếc tàu bị lật úp gần cảng cá, một lượng lớn dầu từ trong khoang tràn ra ngoài. Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đang có mặt tại hiện trường hỗ trợ việc khắc phục sự cố.

Theo một cán bộ trung tâm, Nghệ An là 1 trong 3 tỉnh ven biển còn lại chưa có kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh nên đang gặp nhiều khó khăn trong ứng phó.

Đến trưa 19-1, chiếc tàu vẫn chưa được trục vớt - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiếc tàu bị lật úp gần cảng cá - Ảnh: DOÃN HÒA

Dầu trong tàu tràn ra biển - Ảnh: DOÃN HÒA

