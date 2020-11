Khẩn: 1 địa phương thông báo cho học sinh nghỉ học tránh lũ sau bão 12

Do ảnh hưởng của bão số 12, ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên đã xuất hiện mưa to đến rất to. Với lượng mưa này, chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và phía bắc Tây Nguyên, thời gian lũ lên cao từ đêm 12/11 đến ngày 13/11. Trước tình hình này, một số địa phương đã ra thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.



Mới đây nhất, Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế đã ra thông báo khẩn để đối phó với diễn biến mưa lũ, Sở quyết định cho học sinh các vùng hạ du thấp trũng cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ chiều ngày 11/11 và ngày 12/11, các ngày tiếp theo, tùy vào tình hình về diễn biến của thời tiết, Sở sẽ có thông báo sau. Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị khuyến cáo, nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định về phòng chống đuối nước mùa mưa lũ.

Trước đó, một số tỉnh thành như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã cho phép học sinh tạm dừng đến trường trong ngày 10/11 để phòng, tránh bão số 12. Tuy nhiên, hiện nay, tình hình thời tiết của các địa phương này cho phép việc đến trường được trở lại bình thường nên các Sở GD&ĐT đã ra thông báo cho học sinh đi học lại, trừ một số nơi vẫn còn bị ảnh hưởng.

Tác giả: Vũ Trịnh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc