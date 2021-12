Khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên ở Việt Nam

Tuyến E03 - khu đô thị Ocean Park - Mỹ Đình có 15 điểm dừng: Mỹ Đình (Hàm Nghi) - Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà - Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân - cầu Vĩnh Tuy - Aeon Mall Long Biên - Cổ Linh - khu đô thị Ocean Park. Xe buýt điện do VinBus khai thác là mẫu xe buýt điện thông minh đầu tiên của Việt Nam do Công ty VinFast sản xuất. Xe sử dụng pin dung lượng 281kWh, có khả năng di chuyển tối đa 220-260km và sạc đầy sau hơn 2 giờ tại hệ thống trạm sạc nhanh. Xe sử dụng nhiều công nghệ hiện đại, tính năng vượt trội và độ an toàn cao như: hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn; chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai…; WiFi miễn phí, cổng sạc USB, màn hình giải trí và hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình...