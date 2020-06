Khách nữ tự nhận tâm thần, làm loạn trên máy bay Vietnam Airlines

Sự việc nói trên xảy ra trên chuyến bay VN212 của Vietnam Airlines chiều 2/6. Cảng vụ Hàng không miền Nam đang xác minh thông tin về nữ hành khách.

Theo lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Nam, hiện đơn vị này đang hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục xác minh thông tin trước khi đưa ra hình thức xử lý đối với nữ hành khách đi trên chuyến bay VN212 từ TP.HCM đi Hà Nội. Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, có hai trường hợp có thể xảy ra. Trong trường hợp nếu nữ hành khách có giấy tờ từ bệnh viện chứng minh bị tâm thần, vụ việc sẽ được xem xét để dừng lại. Ngược lại, nếu khách không chứng minh được bệnh lý, nữ hành khách sẽ bị xem xét xem có cấu thành hành vi vi phạm hay chưa để xử lý theo đúng quy định.

Ngày 2/6, trên mạng xã hội Facebook lan truyền video về một nữ hành khách to tiếng trên máy bay, bất chấp nỗ lực ngăn cản của tiếp viên hàng không.

Cuộc tranh cãi được cho là xuất phát từ việc người này cảm thấy khó chịu và đòi chuyển chỗ do những hành khách ngồi cạnh mình nói chuyện và có mùi nước hoa “nồng nặc, gây khó chịu”.

Hình ảnh từ video ghi lại cho thấy, nữ hành khách liên tục quát to với tiếp viên hàng không, cho rằng "không chịu nổi mùi nước hoa nồng nặc và tiếng nói chuyện từ những người bên cạnh".

Trước tình huống đó, nam tiếp viên hàng không cố gắng giải thích với vị khách nữ này rằng việc nói chuyện là quyền của các hành khách khác và tiếp viên không thể can thiệp hay cấm họ nói chuyện.

Lúc này, nữ hành khách vẫn tỏ ra bị kích động, gào to: “Chị không chịu được người ta nói chuyện, chị bị tâm thần, ai nói gì chị cũng nghĩ là đang nói mình. Chị muốn ra Hà Nội ngay lập tức”.

Tiếp viên chuyến bay sau đó đã mời người phụ nữ xuống máy bay để giải quyết sự việc nhưng chị này kiên quyết không xuống và tiếp tục gào thét và càng tỏ ra kích động, có nhiều lời xúc phạm tới nhân viên hàng không cũng như khách đi cùng.

Phi hành đoàn đã phải nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng an ninh cơ động Tân Sơn Nhất hỗ trợ, đưa nữ hành khách rời khỏi máy bay để giải quyết, tránh gây ảnh hưởng tới việc làm thủ tục để chuyến bay cất cánh.

Khi được đưa về trụ sở cảng vụ, nữ hành khách vẫn tiếp tục không chịu hợp tác, tâm lý không ổn định, liên tục tỏ ra bị kích động. Sự việc sau đó được ghi nhận bằng văn bản. Sau khi hành khách bình tĩnh trở lại, Cảng vụ đã quyết định cho người này ra về.

Tác giả: Phi Linh

Nguồn tin: Báo VTC News