Khách bất ngờ sinh con trong khi đi tàu hỏa từ Dĩ An về Vinh

Nhân viên tàu SE8 hỗ trợ hành khách sinh con an toàn tại ga Ngã Ba. Ảnh: cắt từ clip

Thông tin Báo Giao thông vừa nhận được, tổ tàu SE8 vừa hỗ trợ hành khách sinh con an toàn tại ga Ngã Ba (Cam Ranh, Khánh Hòa) vào trưa nay (12/8).

Thông tin cụ thể, tàu SE8 do Trưởng tàu Bùi Anh Hưng phụ trách đang chạy khu gian Phước Nhơn - Cà Rôm vào trưa nay, thì khoảng 12h10 nhận được tin báo có hành khách chuyển dạ, có dấu hiệu sắp sinh.

Đó là hành khách Đặng Thị Phú, có vé giường 18, toa 9, đi cùng chồng là Trần Duy Phùng, em gái Đặng Thị An và con gái Trần Thị Trâm Anh (sinh năm 2018) đi từ Dĩ An đến Vinh.

Trưởng tàu Hưng đã đến xem xét tình hình thực tế, một mặt cho phát thanh trên tàu nhờ hành khách có chuyên môn y tế đến hỗ trợ, một mặt điện điều độ xin dừng tàu tại ga Ngã Ba để đưa hành khách Phú đi bệnh viện. Tàu SE8 đến ga Ngã Ba lúc 12h35, tổ tàu đã đưa đưa hành khách Phú xuống ga.

Tuy nhiên, trong lúc chờ xe cứu thương ngay tại sân ga, hành khách Phú đã trở dạ sinh con. Với sự hỗ trợ của nhân viên tổ tàu và hành khách đi tàu, hành khách Phú đã sinh con an toàn lúc 12h40. Chỉ hơn 10 phút sau, khoảng 12h57 xe cứu thương đã đến đưa mẹ con hành khách Phú đi bệnh viện, cùng đi có chồng là anh Phùng.

Tàu SE8 chạy lại lúc 13h00 cùng ngày, tiếp tục hành trình ra Hà Nội. Do em gái và con gái hành khách Phú còn nhỏ, trưởng tàu đã cử người hỗ trợ giúp đỡ hành khách An và bé Trâm Anh trong quá trình tàu chạy để về ga Vinh an toàn.

