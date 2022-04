Khắc phục làn da chảy xệ thế nào?

Da ở cổ mỏng manh hơn các vùng da còn lại trên cơ thể, đó là lý do tại sao việc chăm sóc tốt cho vùng này lại càng quan trọng hơn. Đường nhăn, da chảy xệ và nếp nhăn đều là dấu hiệu của quá trình lão hóa. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người trẻ tuổi miễn nhiễm với nó.

Lão hóa da là một quá trình tự nhiên. Nhưng đôi khi, do thói quen không lành mạnh và các tiêu chuẩn môi trường kém, làn da của chúng ta bắt đầu lão hóa trước thời gian. Lão hóa sớm có thể khiến bạn trông già hơn tuổi và đó không bao giờ là dấu hiệu của một sức khỏe tốt.

Tiến sĩ Parag Telang, một bác sĩ phẫu thuật tái tạo và thẩm mỹ được Hội đồng chứng nhận, hành nghề tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ấn Độ, đã chia sẻ các phương pháp điều trị an toàn mà một người có thể lựa chọn để làm săn chắc da.

Tiến sĩ Telang nói: ‘Khi chúng ta già đi, có nhiều vấn đề mà chúng ta bắt đầu nhận thấy, đặc biệt là ở vùng mặt. Hai vấn đề chính xảy ra là da mặt bị chảy xệ và mất thể tích’.

Nguyên nhân gây chảy xệ da

‘Khi chúng ta già đi, sự hỗ trợ collagen của da tiếp tục giảm. Điều này làm cho da hình thành nếp nhăn và trông già đi. Đồng thời, ở mức độ sâu hơn, các mô và cơ trên khuôn mặt cũng mất đi sự săn chắc và trở nên lỏng lẻo. Tất cả những điều này góp phần làm cho da mặt bị chảy xệ’, bác sĩ Telang giải thích.

Vậy, làm thế nào chúng ta có thể ngăn ngừa da chảy xệ? Chăm sóc da định kỳ có thể giúp trì hoãn sự xuất hiện của chảy xệ da. Các chất bổ sung collagen ở dạng bột hoặc chất lỏng đều có sẵn và có thể được uống hàng ngày để giúp duy trì lượng collagen đầy đủ, trì hoãn sự xuất hiện của các nếp nhăn. Tất nhiên các mẹo cơ bản như uống đủ nước và chống nắng cũng giúp giữ cho làn da khỏe mạnh.

1. Chất làm đầy da

Chất làm đầy da là một lựa chọn tốt để làm săn chắc da, bao gồm axit hyaluronic (HA) là một thành phần tự nhiên của da. Chất làm đầy da giống như gel và có thể được sử dụng để làm căng vùng dưới mắt hoặc má và làm cho tổng thể khuôn mặt trông trẻ trung hơn

2. Sợi COG cho da chảy xệ

Chảy xệ xảy ra khi chúng ta già đi do các mô mất đi âm thanh của chúng. Có một quá trình chảy xệ liên tục bắt đầu từ độ tuổi 30 và tăng dần khi chúng ta già đi. Lựa chọn điều trị mới nhất để khắc phục tình trạng chảy xệ là sử dụng chỉ COG. Những sợi chỉ này được làm bằng vật liệu hòa tan gọi là PLA, tồn tại trong 1,5-2 năm.

3. Nâng cơ và nâng cổ

Đối với tình trạng chảy xệ của khuôn mặt ở người lớn tuổi, các thủ thuật phẫu thuật như căng da mặt và nâng cổ được thực hiện. Điều này giúp cải thiện vẻ ngoài của khuôn mặt và làm cho một người trông trẻ hơn 15-20 tuổi. Mặc dù các thủ tục phẫu thuật có thời gian nghỉ dưỡng từ 3-4 tuần để hồi phục, nhưng kết quả được cho là kéo dài trong nhiều năm.

4. Tiêm cho các nếp nhăn

Nếp nhăn là do hoạt động của các cơ cụ thể. Tiến sĩ Telang nói: ‘Chúng có thể được loại bỏ bằng cách tiêm độc tố botulinum (Botox) vào các khu vực cụ thể. Điều này vẫn có hiệu quả trong 6-8 tháng và sau đó cần được lặp lại. Những mũi tiêm này rất an toàn và cho hiệu quả chống lão hóa tốt do làm mất nếp nhăn’.

Những tiến bộ mới nhất trong phương pháp điều trị chống lão hóa

Telang nói: ‘Những tiến bộ mới nhất trong chống lão hóa là tiêm mỡ Nano và PRP. Chất béo và máu của chúng ta có rất nhiều tế bào tái tạo. Trong điều trị Nano-fat, một lượng nhỏ chất béo của chúng tôi được loại bỏ bằng cách sử dụng một cây kim siêu nhỏ, nó được xử lý và tiêm chất cô đặc vào các vùng cụ thể trên khuôn mặt để cải thiện nếp nhăn, chảy xệ và quầng thâm mắt.

Tương tự, máu của chúng ta có thể được xử lý để lấy huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) và tiêm chất này vào các vùng cụ thể trên khuôn mặt để có tác dụng chống lão hóa. Có rất nhiều phương pháp điều trị laser tiên tiến, máy làm căng da mặt như HIFU (Sóng siêu âm hội tụ cường độ cao) và Ultherapy cũng mang lại hiệu quả tốt trong việc làm căng da’.

Phương pháp điều trị phù hợp với một người có thể được bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ kiểm tra và đưa ra kế hoạch điều trị tùy chỉnh để có kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, để đi đến các phương pháp điều trị là sự lựa chọn cá nhân của bạn và không phải lúc nào cũng cần thiết. Lão hóa là một giai đoạn của cuộc đời, chúng ta nên đón nhận khi nó đến.

