Kết quả trận TP.HCM vs Viettel: Phạt đền nghiệt ngã, ngôi đầu đổi chủ

Cầu thủ Viettel ăn mừng bàn mở tỉ số

Trận đấu giữa TP.HCM và Viettel tại vòng 2 giai đoạn 2 (nhóm A) V-League 2020 diễn ra lúc 19h15 ngày 14/10. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã tràn lên tấn công trong khi đội khách chủ động chơi chậm, chắc bên phần sân nhà.

Tuy nhiên, chính Viettel mới là đội có được nhiều tình huống hãm thành sắc nét hơn. Phút 37, Trọng Hoàng bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Bruno đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng này để đưa Viettel vượt lên.

3 phút sau, tỉ số suýt chút nữa được nhân đôi nếu Vũ Minh Tuấn dứt điểm quyết đoán hơn trong pha đối mặt với Thanh Thắng. Hiệp 1 kết thúc với kết quả 1-0 tạm nghiêng về Viettel.

Sang hiệp 2, Viettel càng có lý do chơi phòng ngự phản công khiến TP.HCM gặp vô vàn khó khăn. Hàng công thiếu vắng Công Phượng của đội bóng áo đỏ cực bế tắc.

Phút 56, Viettel phản công sắc sảo, Trọng Hoàng nỗ lực đi bóng rồi chuyền vào cho Bruno nhưng tiền đạo Brazil lại dứt điểm thiếu chính xác. CĐV TP.HCM được một pha hú vía.

Càng về cuối trận. TP.HCM càng chơi bế tắc dù HLV Chung Hae-seong đã thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự. Phút 87, tưởng chừng đội chủ nhà sẽ có bàn gỡ sau pha phạm lỗi của Bùi Tiến Dũng trong vòng cấm. Đáng tiếc, trên chấm 11, Thanh Bình lại không thắng được Nguyên Mạnh.

Dù hiệp 2 có tới 5 phút bù giờ, TP.HCM vẫn không thể san bằng cách biệt. Thắng trận tối thiểu 1-0, Viettel đã vươn lên dẫn đầu BXH V-League 2020 với 28 điểm, hơn Sài Gòn FC 1 điểm. TP.HCM sau hai trận thua liên tiếp vẫn có 20 điểm, đứng thứ 6.

Kết quả trận TP.HCM vs Viettel: 0-1

Đội hình ra sân:

TP.HCM: Thanh Thắng, Tăng Tiến, Ngọc Đức, Văn Thuận, Văn Sơn, Đình Khương, Jose Ortiz, Công Thành, Ariel Rodriguez, Anh Tuấn, Ti Phông.

Viettel: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Thiết, Minh Tuấn, Caique, Trọng Hoàng, Khắc Ngọc, Hoàng Đức, Bruno, Duy Thường.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Báo Giao thông