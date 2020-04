Kẻ sát hại thiếu nữ ở Đồng Nai vượt biên bất thành vì COVID

Sáng 15-4, Công an tỉnh Đồng Nai đã di lý Đậu Đức Mười (30 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) từ tỉnh Đắk Lắk về Đồng Nai để lấy lời khai, tiếp tục điều tra làm rõ.

Mười là nghi can sát hại thiếu nữ PTBM (16 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) tại một phòng trọ ở phường Long Bình, TP Biên Hòa và công an đã vất vả truy bắt.

Hung thủ Mười bị bắt giữ sau năm ngày lẩn trốn. Ảnh: CA

"Đầu trộm đuôi cướp"

Bước đầu Mười khai nhận: Gần 4 giờ sáng 9-4, Mười đột nhập vào phòng trọ của M. để trộm cắp. Khi M. phát hiện, Mười đã chụp lấy con dao của thiếu nữ đang cầm trên tay, tấn công nhiều nhát làm nạn nhân trọng thương.

Lúc này nạn nhân chỉ kịp hô lên một tiếng “trộm” rồi gục tại chỗ. Một số người dân nghe tiếng tri hô nên mở cửa phòng chạy ra thì thấy M. nằm bất động trong phòng trọ. Người dân đưa nạn nhân đến BV đa khoa Đồng Nai cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi sát hại nạn nhân, Mười cướp điện thoại rồi chạy bộ về phòng trọ ở khu phố 3, phường Long Bình tìm cách lẩn trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ vụ án.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Biên Hòa và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an tung lực lượng truy bắt hung thủ.

Vượt biên bất thành

Sau khi gây án, ngay sáng 9-4, Mười trả phòng trọ, ra ngoài quốc lộ 1 đón một xe tải theo hướng quốc lộ 20 đi Định Quán - Tân Phú.

Tiếp đến, Mười đón một xe tải chạy hướng Lâm Đồng để lên địa phương này lẩn trốn. Tại Lâm Đồng, Mười tiếp tục đón xe sang TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để làm mất dấu vết.

Công an di lý hung thủ từ Đắk Lắk về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CA

Đến rạng sáng 11-4, Mười tiếp tục đón xe tải qua một cửa khẩu biên giới thuộc huyện Đức Minl (Đắk Nông) để qua biên giới Campuchia lẩn trốn.

Tuy nhiên, khi đến đây, hung thủ phát hiện cửa khẩu đóng cửa và có nhiều lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra nghiêm ngặt phòng, chống dịch COVID-19 nên Mười quyết định đón xe đò quay lại TP Buôn Ma Thuột để lẩn trốn.

Sau năm ngày truy tìm hung thủ, được sự hỗ trợ của Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định nơi Mười lẩn trốn tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột nên vây bắt.

Được biết Mười là nghi can trộm chuyên nghiệp, sống lang thang, không có nơi ở ổn định, có ba tiền án trộm cắp tài sản. Mười vừa mới ra tù 15 ngày thì tiếp tục gây án.

Tác giả: VŨ HỘI

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM