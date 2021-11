Kẻ sát hại chủ nợ đốt xác phi tang thường ra hiện trường thắp hương, xem có bị ai phát hiện

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hải Dương, Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng đã vay của anh D.C.C. (47 tuổi, ở TT Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) hơn 7,2 tỉ đồng. Sau đó, vợ chồng Cao Tài Năng trả được hơn 4,2 tỉ đồng. Đến ngày 27/11/2020, anh C. gọi cho Cao Tài Năng nói sẽ lên TP Hải Dương gặp để thanh toán nợ nần. Sáng hôm sau, Cao Tài Năng đến cửa hàng thuốc của mình ở số 126 Nguyễn Thượng Mẫn (TP Hải Dương) và thấy một thanh gỗ ở trên gác nên nảy sinh ý định điều anh C. đến cửa hàng xin khất nợ, nếu anh C. không đồng ý thì sẽ giết anh C.. Nhận được điện thoại hẹn của Cao Tài Năng, anh C. điều khiển xe ô tô Mazda màu đen mượn của em rể, đến số 126 Nguyễn Thượng Mẫn đòi nợ. Tại đây, Năng xin khất nợ nhưng anh C. không đồng ý và đe dọa Năng. Trong lúc mâu thuẫn, Năng bất ngờ dùng gậy gỗ đánh chết anh C.. Sau khi giết anh C., Năng lấy một số tài sản, tìm cách phi tang xác nạn nhân. Năng cũng đã kể với Vũ Thị Mừng về việc mình giết chủ nợ. Ban đầu Mừng khuyên Năng ra đầu thú nhưng sau đó do Năng dọa sẽ tự tử nên Mừng bị thuyết phục và giúp Năng phi tang xác. Đêm 28/11, vợ chồng Năng đưa xác nạn nhân ra chôn ở hố chôn gần sông Kim Sơn (thuộc khu 9, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) mà Năng đã đào trước đó. Đến chiều 29/11, Năng, Mừng tiếp tục đến nơi đang cất giấu xe ô tô CX5 chiếm đoạt được của anh C. trên đường nội bộ Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ thuộc địa phận phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Năng mua keo 502, cồn, khăn mặt, rồi cùng Mừng xoá hết dấu vết trên xe. Do sợ bị người khác phát hiện vị trí chôn xác anh C. tại bờ sông Kim Sơn nên đêm ngày 8 rạng sáng 9/2/2021 (28 Tết), vợ chồng Năng đào xác nạn nhân lên, chất gỗ, củi khô, đổ xăng lên thi thể nạn nhân châm lửa đốt. Đợi xác anh C. cháy xong, một phần xương, tro đã cháy hết được Năng đựng vào một túi nylon, phần còn lại Năng hất xuống sông Kim Sơn. Phần xương chưa cháy hết, Năng cùng Mừng mang đi nơi khác, đập xương vỡ thành nhiều mảnh sau đó đem ra khu vực cầu Hàn phi tang xuống sông Thái Bình.