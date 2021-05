Kẻ phạm tội rưng nước mắt nghĩ về đàn con thơ trước nguy cơ thất học

Sa chân theo “nàng tiên nâu”

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Cảnh Vinh (48 tuổi), trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Phan Văn Phiên (40 tuổi), trú tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông về tội Mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Trần Khắc Bảy (28 tuổi), trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong vụ án này, cáo Phiên còn bị truy tố thêm tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bảy là bị cáo đông con và có hoàn cảnh khó khăn nhất trong các bị cáo. Bị cáo có 7 đứa con nhỏ (đứa lớn mới 15 tuổi, đứa nhỏ gần 3 tuổi). Ngày xét xử những đứa con nhỏ của Bảy cũng được người thân dẫn đến phiên toà. Đứa con út gần 3 tuổi mừng rối rít khi thấy Bảy sau mấy tháng bặt vô âm tín. Nó nằng nặc đòi chạy đến ôm bố giữa phiên toà. Người thân cản lại thì nó oà khóc nức nở. Lúc này, đôi mắt của Bảy đổ hoe nhìn về phía con. Phiên toà bắt đầu, vợ của Bảy giao đứa con gái thứ ba 13 tuổi trông các em. Chúng tiến đến cửa kính để nhìn bố. Lúc này, bị cáo Bảy chỉ biết giơ tay vẫy và ra hiệu các con đi chỗ khác.

Bất ngờ đứa con trai út gọi lớn “Bố ơi”, đứa chị phải lấy tay bịt miệng vì sợ mấy chú cảnh sát yêu cầu xuống sân chơi. Nhìn mấy đứa con nhỏ quấn quýt muốn vào gặp bố ai cũng xót xa.

Theo người thân, trước thời điểm bị bắt, ngoài công việc làm ruộng, Bảy còn làm thêm rất nhiều nghề. Nhưng do đông con nên kinh tế gia đình vẫn thuộc dạng khó khăn trong xã. Trong 7 đứa con, chỉ có đứa út biết đến mùi sữa bột, những đứa còn lại phải chắt nước gạo pha đường uống. Bảy được người dân địa phương đánh giá là người cha chịu khó. Do vậy, khi nghe tin Bảy bị bắt vì liên quan đến số lượng ma tuý lớn ai cũng “sốc”.

Ba bị cáo Vinh, Bảy và Phiên tại phiên toà.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 2/2020, Nguyễn Cảnh Vinh thống nhất đưa ma túy từ Nghệ An vào tỉnh Đắk Nông cho Phiên tiêu thụ với giá 200 triệu đồng/1 bánh heroin hoặc 1 cân ma túy đá.

Sau đó, Phiên nói Trần Khắc Bảy gặp Vinh nhận ma túy vận chuyển vào cho Phiên. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Vinh quy ước gọi heroin là “khô”, ma túy đá là “nước” hoặc sử dụng các ký tự như “kô”, “n”, “k” khi giao dịch.

Trong 2 ngày 25 - 26/2/2020, Nguyễn Cảnh Vinh giao cho Trần Khắc Bảy 4 bánh heroin (gần 1,4kg) và 3 gói ma túy đá (hơn 3kg) để vận chuyển vào tỉnh Đắk Nông giao cho Phan Văn Phiên.

Sáng 26/2/2020, khi Trần Khắc Bảy vừa bước xuống khỏi xe taxi thuộc địa huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để lên xe khách vào Tây Nguyên thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang cùng gần 4,4kg ma túy các loại.

Từ lời khai của Bảy, ngày 28/2/2020, công an bắt giữ Nguyễn Cảnh Vinh và Phan Văn Phiên. Khám xét nhà Phiên, công an thu giữ một ít nhựa thuốc phiện, hơn 4gr ma túy đá và hơn 9gr heroin.

7 đứa con nguy cơ thất học

Đứng trước bục khai báo, Trần Văn Bảy thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Bản thân bị cáo hiểu rõ dính đến ma tuý sẽ bị pháp luật xử nghiêm minh nhưng vẫn làm liều. Lúc này, bị cáo chỉ mong HĐXX giảm nhẹ tội để sớm về cùng vợ nuôi mấy đứa con nên người.

Có lẽ vì các con, Bảy thành khẩn hơn để mong nhận được sự khoan hồng. “Nhà đông con nên hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn. Vợ chồng bị cáo làm quần quật cũng chỉ đủ ăn uống và sinh hoạt. Thời gian gần đây, trong lúc bị cáo chạy xe máy bị con gì bay vào mắt. Nghĩ không sao nên bị cáo chỉ mua thuốc về nhỏ. Nhưng đến khi mắt mờ, bác sỹ bảo không chữa trị được nữa. Bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ tội để sớm về với các con”, Bảy rưng rưng nước mắt nói.

Bảy thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo tâm sự của cô con gái thứ 3, kể từ ngày bố bị bắt, chị gái đầu phải nghỉ học vào miền Nam làm công nhân để phụ giúp mẹ nuôi các em. Anh trai thứ 2 đang học lớp 9 cũng phải vừa học vừa xin làm thợ cơ khí để phụ giúp mẹ. “Giờ bố như thế này, cháu sợ anh cháu cũng phải nghỉ học, cháu cũng phải nghỉ. Mấy đứa em còn quá nhỏ không biết như thế nào nữa”, cô con gái thứ 3 của Bảy nghẹn giọng nói.

Khác với thái độ thành khẩn của Bảy, Phiên và Vinh không nhận tội. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định truy tố hai bị cáo tội Mua bán trái phép chất ma túy là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Cảnh Vinh, Phan Văn Phiên mức tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma tuý; bị cáo Trần Khắc Bảy án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Kết thúc phiên toà, cảnh sát dẫn giải Bảy và đồng bọn lên xe về trại giam. Mấy đứa con và người thân vừa chạy theo xe vừa khóc nức nở. Tiếng khóc con trẻ khiến những người chứng kiến phải chạnh lòng. Rồi đây, không biết tương lai của chúng sẽ ra sao...

