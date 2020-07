Kẻ lừa đưa cô gái sang Trung Quốc bán cho đàn ông đã bị bắt

Ngày 4-7, Đồn Biên phòng Mường Ải (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự mua bán người xảy ra tại khối 2, thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) và bàn giao Cụt Thị Tư (27 tuổi) cho cơ quan công an để khởi tố bị can.

Cụt Thị Tư bị bắt giữ. Ảnh: NTV.

Trước đó, ngày 29-6, Tư (trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) dụ dỗ một cô gái ở xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đưa sang Trung Quốc bán thì bị Đồn Biên phòng Mường Ải phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Quá trình điều tra, Tư khai thêm, năm 2018, Tư có lừa đưa một nạn nhân sang Trung Quốc bán cho đàn ông mua về làm vợ, lấy 3 vạn Nhân dân tệ.

Hiện Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.