Kế hoạch 'không yêu thì trả lại quà' của kẻ bắt cóc nữ sinh đòi 5 tỷ tiền chuộc

Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo lập tổ công tác đặc biệt với quyết tâm làm rõ vụ án càng sớm càng tốt, đặc biệt phải bảo đảm an toàn cho con tin. “Sau hơn 10 giờ, lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng gây án. Với việc khám phá thành công vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đã góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội tại địa phương, nâng cao lòng tin của người dân đối với lực lượng công an tỉnh”, Đại tá Phan Thanh Quân - Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết.