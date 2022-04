Kẻ "điên tình" ghen ngược, đầu độc chị họ nhưng lại khiến người khác tử vong bằng cốc trà sữa có chất độc xyanua: Mối tình tội lỗi và sự trả giá bằng bản án tử hình

"Ghen ngược" bằng cốc trà sữa có chất độc xyanua

Vào năm 2019, vụ việc em họ thích anh rể và lên kế hoạch đầu độc người vợ khiến chị N.T.H (29 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, hiện công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình) tử vong gây xôn xao dư luận.

Ngày 30/12/2019, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Thái Bình cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang (SN 1994) trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình để điều tra việc.

Trước đó, ngày 3/12/2019, CATP Thái Bình tiếp nhận tin báo chị N.T.H là bác sỹ đang công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình tử vong bất thường tại nơi làm việc. Theo các đồng nghiệp của chị H cho biết sau khi chị H uống trà sữa để trong tủ lạnh đã vào nhà vệ sinh và tử vong tại đây. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc và nhận thấy nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của chị H.

Lại Thị Kiều Trang (SN 1994)

Sau một thời gian điều tra, lực lượng công an xác định chị H tử vong do bị đầu độc bằng xyanua bởi trong cốc trà sữa chị H uống có chất kịch độc này. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định chị H đã bị "chết oan" do vô tình uống phải cốc trà sữa không dành cho mình.

Tại cơ quan điều tra, Lại Thị Kiều Trang khai nhận, do bản thân có quan hệ tình cảm với anh P.V.Q (30 tuổi, là anh rể, trú tại huyện Kiến Xương) nên để che giấu mối quan hệ bất chính này, Trang thường qua lại với gia đình nhà chị họ, thậm chí còn chụp ảnh, đi chơi cùng.

Tuy nhiên, sau đó anh Q. đề nghị Trang chấm dứt mối quan hệ. Thấy vậy, đối tượng không đồng ý chia tay và nảy sinh ý định đầu độc vợ của anh rể là chị Đ.T.Y (30 tuổi), đang công tác tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình.

Do hay qua lại gia đình anh rể nên Trang biết chị Y. thích uống trà sữa. Do đó, Trang quyết định đầu độc chị họ bằng thứ nước uống này. Để thực hiện được ý đồ, đối tượng lên mạng xã hội đặt mua 2 lọ chất độc natri xyanua mang về nhà.

Đến ngày 2/12, Trang mua 6 cốc trà sữa rồi dùng bơm tiêm bơm chất độc này vào 4 cốc thì hết chất độc. Sau đó, đối tượng dùng sim rác gọi nhờ người gửi toàn bộ trà sữa đến Bệnh viện Phổi Thái Bình cho chị Y. Tuy nhiên thời điểm này, chị Y. không có ở bệnh viện nên nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính.

Khoảng 10h hôm sau, chị N.T.H (29 tuổi, là đồng nghiệp với chị Y.), lấy 1 cốc trà sữa từ tủ lạnh để uống. Uống xong một lát, chị H. thấy khó chịu nên chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục xuống. Được biết, thời điểm chị H. uống trà sữa để trong tủ lạnh có 2 mẹ con điều dưỡng tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình cũng uống 2 cốc, nhưng may mắn thoát nạn vì 2 cốc trên không có chất độc.

Cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa bị tuyên tử hình

Trước tội ác không thể dung thứ của mình khiến 1 người vô tội tử vong, ngày 17/7, TAND tỉnh Thái Bình đưa Lại Thị Kiều Trang (ở huyện Kiến Xương) ra xét xử sơ thẩm về tội Giết người. Trước đó, ngày 19/6, vụ án được xét xử nhưng tạm hoãn vì bị cáo vắng mặt do sức khỏe không đảm bảo.

Khi được tòa hỏi, Trang bình thản khai nhận bản thân lên mạng Internet và phát hiện xyanua là chất độc nên muốn mua để tự tử. Tuy nhiên, do Trang có quan hệ tình cảm bất chính với chồng của chị họ Đ.H.Y và thấy anh rể yêu thương chăm sóc vợ nên đã "ghen ngược", nảy sinh thù hận, muốn đầu độc chị họ.

Trong suốt phiên xét xử, Trang bình thản khai nhận mọi hành vi gây án của mình. Trang nói khi nghe tin người tử vong không phải là chị họ mình, bản thân Trang cảm thấy chị họ may mắn vì đã thoát chết.

Kết thúc phiên tòa, khi được nói lời sau cùng, Trang nói: "Em xin lỗi anh và gia đình nhà chị rất nhiều, chỉ vì sự không hiểu biết của em mà gây hậu quả thế này".

Người nhà nạn nhân vụ đầu độc bằng trà sữa mang di ảnh đến tòa

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên bản án nghiêm khắc, loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội. Sau phần hội ý, thay mặt HĐXX, thẩm phán, chủ toạ phiên toà tuyên phạt bị cáo Lại Thị Kiều Trang án tử hình. Bị cáo sẽ tiếp tục bị tạm giam trước khi thi hành án.

Bản án của Lại Thị Kiều Trang là hoàn toàn thích đáng với những tội ác của một kẻ "điên tình" gây ra, đang tâm cướp đi sinh mạng của người vô tội. Thế nhưng những ngày tháng sau đó là nỗi đau chất chứa cho những người ở lại. Hình ảnh chị gái và mẹ ruột Trang khóc nấc lên thành tiếng, riêng người mẹ đi không nổi, hai người thân khác phải dìu ra khỏi phòng tòa án sau phiên xét xử đã khiến nhiều người đồng cảm. Từ khi xảy ra vụ việc, mẹ nghi phạm Trang không dám ra ngoài gặp gỡ mọi người, bố Trang cũng gầy sọp người đi.

Những người mẹ suy sụp, khóc nấc tại phiên xét xử

Không riêng gia đình bị cáo Trang, một người mẹ khác trong vụ án là mẹ của chị H. (nạn nhân) cũng khóc nghẹn. Từ ngày con gái mất sức khỏe của bà yếu hẳn, phần vì nhớ thương con phần lo lắng về tương lai của 3 người cháu.

Chứng kiến hình ảnh mẹ chị H. ôm di ảnh con khóc nấc giữa phòng xét xử ai nấy đều xót xa. Là người may mắn thoát chết trong vụ việc, chị Đ.T.H.Y. (chị họ Trang) khai trước tòa, sau khi Trang bị bắt chị mới biết chồng mình ngoại tình.

Vụ án không chỉ để lại nỗi ám ảnh cho nhiều người mà còn là nỗi đau cho cả 3 gia đình người mất con, kẻ tan vỡ hạnh phúc...

Tác giả: Nam An (t/h)

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị