Kẻ cầm đầu đường dây thuốc tân dược giả “khủng” ở TP.HCM vừa bị bắt là ai?

Ngày 10/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả (có tác dụng hỗ trợ điều trị Covid-19) với quy mô lớn trên địa bàn.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP.HCM đã tạm giữ đối tượng Phạm Ngọc Bích - Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Amtex Pharma (địa chỉ 279 A1, ấp 1B, xã Phong Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), Phạm Bích Ngọc (là em của Phạm Ngọc Bích) cùng 5 đối tượng khác.

Phương tiện mà các đối tượng dùng để vận chuyển thuốc tân dược giả.

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 9/6, lực lượng chức năng bắt quả tang Đoàn Minh Trường, Phạm Bích Ngọc điều khiển ô tô chở 12 thùng carton chứa 20.000 vỉ (200.000 viên) thuốc tân dược giả nhãn hiệu Neo - Codion đang di chuyển theo hướng từ Long An về TP.HCM.

Qua mở rộng điều tra, khám xét tại các nhà máy sản xuất thuốc, xưởng ép vỉ, đóng gói thuốc thành phẩm tại huyện Bến Lức, Thủ Thừa, tỉnh Long An và nhiều địa điểm cất giữ thuốc thành phẩm trên địa bàn TP.HCM, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ khoảng 1.000.000 viên thuốc tân dược giả thành phẩm cùng hàng chục máy móc, dây chuyền sản xuất, ép vỉ, đóng gói thuốc tân dược giả.

Số tang vật công an thu giữ.

Theo cơ quan công an, đường dây sản xuất thuốc tân dược giả do Phạm Ngọc Bích cầm đầu có tổ chức chặt chẽ, do các đối tượng có quan hệ anh em, họ hàng, thân quen cấu kết thực hiện khép kín.

Các đối tượng sử dụng nhà máy, xưởng sản xuất thuốc được cấp phép sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược các loại nhằm tránh bị phát hiện để sản xuất thuốc giả với quy mô lớn.

Tác giả: Bùi Tư

Nguồn tin: Báo Giao thông