iPhone 9 sẽ có phiên bản Plus

Sau khi phân tích mã nguồn iOS 14, 9to5mac phát hiện Apple đang phát triển thêm một phiên bản với kích thước lớn hơn của mẫu iPhone "giá rẻ" sắp ra mắt (tạm gọi là iPhone 9). Dù chưa có tên gọi, trang công nghệ này cho rằng máy sẽ được đặt là iPhone 9 Plus, tương tự các model đời cũ trước đây như iPhone 8 Plus hay 7 Plus.

Apple có thể ra iPhone 9 Plus. Ảnh: Mashable.

Đây có thể xem là lần đầu tiên phiên bản màn hình lớn hơn của iPhone 9 được đề cập. Cnet dự đoán, máy có thể có màn hình 5,5 inch, viền dày và không "tai thỏ" như các thiết bị Plus tiền nhiệm.

Mã nguồn iOS 14 cũng cho thấy, iPhone 9 và 9 Plus sẽ chạy chip A13 Bionic tương tự iPhone 11 và 11 Pro. Bên cạnh đó, máy sẽ có phím Home vật lý, đi kèm Touch ID nhưng bổ sung khả năng tương thích với Apple Pay và tính năng Express Transit, cho phép quét thẻ qua NFC ở chế độ nền.

Trước đó, một đoạn video được cho là iPhone 9 xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy, máy sẽ có thiết kế bo tròn, khung viền vuông vắn, mặt sau chứa camera đơn. Một số nguồn tin cho rằng, máy sẽ có tên iPhone SE2 hoặc thậm chí chỉ gọi đơn giản hơn là iPhone.

Ngoài iPhone 9 Plus, 9to5mac còn phát hiện bốn phiên bản iPad mới, với tên mã J417, J418, J420, và J421. Tất cả đều được trang bị cụm camera ba ống kính như iPhone 11 Pro và cảm biến ToF cùng cấu hình mạnh. Ban đầu, iPhone và iPad mới được cho là sẽ trình làng cuối tháng 3. Tuy vậy, trước diễn biến phức tạp của Covid-19, loạt sản phẩm này có thể bị hoãn ra mắt vô thời hạn.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: Báo Vnepress