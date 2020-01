iPhone 12 sẽ mỏng hơn đáng kể

Theo trang BGR, nhiều khả năng iPhone 2020 sẽ là smartphone đầu tiên của Apple sở hữu công nghệ 5G. Công nghệ mới này yêu cầu một dải ăng-ten phức tạp và thiết kế iPhone hiện tại không thể đáp ứng được.

Một chuỗi cung ứng Apple ở châu Á đã tiết lộ với trang MacRumors về thiết kế iPhone 12. Cụ thể, iPhone mới sẽ có thiết kế với khung kim loại phẳng, vuông vức như iPad Pro thay vì bo cong, bóng giống iPhone X, XS hay 11.

Các nguồn tin rò rỉ cho rằng, iPhone 12 sẽ có 3 phiên bản kích thước, bao gồm 5,4 inch, 6,1 inch và 6,7 inch. Trong đó, sẽ có 2 model sở hữu kích thước 6,1 inch. 4 thiết bị này đều dùng màn hình OLED, notch chứa Face ID ở phía trước.

Hình ảnh rò rỉ về iPhone 12. Ảnh: MacRumors.

Thế hệ iPhone 2020 được cho rằng sẽ có độ dày 7,4 mm, mỏng hơn so với iPhone 11 Pro Max (8,1 mm). iPhone 12 bản 5,4 inch sẽ dài hơn so với iPhone SE 2 nhưng nhỏ hơn iPhone 8 và iPhone 11.

Cả 2 phiên bản 6,1 inch trên iPhone 12 sẽ cao hơn so với iPhone 11 Pro, nhưng thấp hơn iPhone 11. Trong khi đó, iPhone 12 Pro Max có kích thước 6,7 inch, tổng thể to hơn so với người tiền nhiệm.

2 trong 4 model iPhone mới sẽ được trang bị camera kép phía sau như iPhone 11. iPhone 12 Pro Max có hệ thống 3 camera sau, cảm biến lớn hơn.

Nguồn tin từ MacRumors cho rằng, iPhone 2020 sẽ có thêm micro ở phía dưới máy. Điều này giúp iPhone 12 cải thiện tốt hơn về âm thanh khi quay video.

MacWorld đưa tin, iPhone 12 sẽ sở hữu vi xử lý A14. Đây là con chip đầu tiên của "Táo khuyết" chuyển từ quy trình sản xuất 7 nm sang 5 nm. Trong khi chip Kirin 990 với tám nhân 7 nm của Huawei chỉ chứa 10,3 tỷ bóng bán dẫn, thì con số mà A14 đạt được là 15 tỷ.

Hiện tại, Apple chưa bình luận gì về những thông tin rò rỉ trên. Dự kiến, “Táo khuyết” sẽ giới thiệu thế hệ iPhone mới vào tháng 9/2020.

Tác giả: Anh Quân

Nguồn tin: Zing.vn